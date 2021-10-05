لتنفيذ "تستاهل نجيك".. مجمع الملك عبدالله الطبي يلتقي هيئة التخصصات الصحية

لتحقيق الدور المشترك في حماية وتعزيز الصحة عبر ممارسيين صحيين مؤهلين ومدربين

التقى مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، المدير الإقليمي لهيئة التخصصات الصحية في جدة محمد الغامدي؛ لبحث سبل التعاون وتوطيد العلاقات، لتحقيق الدور المشترك في حماية وتعزيز الصحة عبر ممارسيين صحيين مؤهلين ومدربين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة، ومواكبة أهداف رؤية المملكة 2030.

حضر الاجتماع المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي، وعدد من المساعدين ومديري الإدارات الطبية والصحية

وجرى تنفيذ مبادرة "تستاهل نجيك" التي أطلقتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مؤخراً؛ لتقديم أفضل الخدمات للممارسين الصحيين في المنشآت الصحية بالتعاون مع الإدارة المساعدة للموارد البشرية في المجمع لدعوة منسوبي مجمع الملك عبدالله الطبي والمراكز الصحية التابعة له؛ لمساعدتهم في متابعة طلباتهم والرد على استفساراتهم وملاحظاتهم.

وتهدف المبادرة بحث سبل التعاون استشعاراً بالمسؤولية الصحية وتحقيق الوصول إلى مجتمع صحي بكفاءة من خلال تذليل الصعوبات التي قد يواجها الممارس الصحي للاستفادة من أنظمة ومتطلبات الهيئة بكل يسر وسهولة، وفق تطبيق أهدافها والمعايير الصحيحة لمزاولة المهن الصحية، وتصنيف حاملي الشهادات الصحية للدرجة المهنية المناسبة لمؤهلاتهم العلمية وقدراتهم العملية.