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الأميرة سما بنت فيصل تدشن هايكنج رواد الكشافة السعودية

بمقر ديوانية آل حسين التاريخية بالرياض

دشنت الأميرة سما بنت فيصل آل سعود، هايكنج رواد الكشافة السعودية بمقر ديوانية آل حسين التاريخية بالرياض.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس رابطة رواد الكشافة السعودية د. عبد الله الفهد، والمشرف العام على الفريق الكشفي بديوانية آل حسين التاريخية عبد العزيز الحسين، وعدد من الشخصيات والمهتمين برياضة الهايكنج، ومديري ومنسقي مكاتب الرواد بالمناطق والمحافظات.

بدأ حفل التدشين بالنشيد الوطني والقرآن الكريم، بعدها كلمة عبد العزيز الحسين، فيما قدم رئيس لجنة الهايكنج برابطة رواد الكشافة السعودية، الرائد الكشفي علي المزروع، شرحًا أمام الجميع يحكي مسيرة لجنة الهايكنج، وما تم تقديمه من جهود حتى هذا اليوم الذي نحتفل فيه بالتدشين والانطلاقة الرسمية له.

وأثنت الأميرة سما بنت فيصل على هذه الجهود التي بذلت في الإعداد للهايكنج، وشكرت رابطة رواد الكشافة السعودية لدعوتها مع لجنة فتيات الكشافة السعودية للمشاركة في انطلاقة الهايكنج.

وجرى تكريم الراعي الرسمي "ركن السرير وشريك النجاح ديوانية آل حسين التاريخية"، ثم انطلق المشي لجميع المشاركين داخل الديوانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأميرة سما بنت فيصل تدشن هايكنج رواد الكشافة السعودية
سبق

دشنت الأميرة سما بنت فيصل آل سعود، هايكنج رواد الكشافة السعودية بمقر ديوانية آل حسين التاريخية بالرياض.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس رابطة رواد الكشافة السعودية د. عبد الله الفهد، والمشرف العام على الفريق الكشفي بديوانية آل حسين التاريخية عبد العزيز الحسين، وعدد من الشخصيات والمهتمين برياضة الهايكنج، ومديري ومنسقي مكاتب الرواد بالمناطق والمحافظات.

بدأ حفل التدشين بالنشيد الوطني والقرآن الكريم، بعدها كلمة عبد العزيز الحسين، فيما قدم رئيس لجنة الهايكنج برابطة رواد الكشافة السعودية، الرائد الكشفي علي المزروع، شرحًا أمام الجميع يحكي مسيرة لجنة الهايكنج، وما تم تقديمه من جهود حتى هذا اليوم الذي نحتفل فيه بالتدشين والانطلاقة الرسمية له.

وأثنت الأميرة سما بنت فيصل على هذه الجهود التي بذلت في الإعداد للهايكنج، وشكرت رابطة رواد الكشافة السعودية لدعوتها مع لجنة فتيات الكشافة السعودية للمشاركة في انطلاقة الهايكنج.

وجرى تكريم الراعي الرسمي "ركن السرير وشريك النجاح ديوانية آل حسين التاريخية"، ثم انطلق المشي لجميع المشاركين داخل الديوانية.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
07:48 PM

الأميرة سما بنت فيصل تدشن هايكنج رواد الكشافة السعودية

بمقر ديوانية آل حسين التاريخية بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشنت الأميرة سما بنت فيصل آل سعود، هايكنج رواد الكشافة السعودية بمقر ديوانية آل حسين التاريخية بالرياض.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس رابطة رواد الكشافة السعودية د. عبد الله الفهد، والمشرف العام على الفريق الكشفي بديوانية آل حسين التاريخية عبد العزيز الحسين، وعدد من الشخصيات والمهتمين برياضة الهايكنج، ومديري ومنسقي مكاتب الرواد بالمناطق والمحافظات.

بدأ حفل التدشين بالنشيد الوطني والقرآن الكريم، بعدها كلمة عبد العزيز الحسين، فيما قدم رئيس لجنة الهايكنج برابطة رواد الكشافة السعودية، الرائد الكشفي علي المزروع، شرحًا أمام الجميع يحكي مسيرة لجنة الهايكنج، وما تم تقديمه من جهود حتى هذا اليوم الذي نحتفل فيه بالتدشين والانطلاقة الرسمية له.

وأثنت الأميرة سما بنت فيصل على هذه الجهود التي بذلت في الإعداد للهايكنج، وشكرت رابطة رواد الكشافة السعودية لدعوتها مع لجنة فتيات الكشافة السعودية للمشاركة في انطلاقة الهايكنج.

وجرى تكريم الراعي الرسمي "ركن السرير وشريك النجاح ديوانية آل حسين التاريخية"، ثم انطلق المشي لجميع المشاركين داخل الديوانية.

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