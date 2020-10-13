أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن جهود مراقبة امتثال المكلفين للأحكام الضريبية في الأسواق والمحلات التجارية؛ أسفرت عن ضبط 615 مخالفة ضريبية في الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن نفذت الهيئة 3,110 زيارات تفتيشية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، حيث شملت الزيارات التفتيشية قطاعات تجارية متعددة، على رأسها الصحة، والسيارات، والخدمات المهنية . وذكرت الهيئة أن بعضاً من المخالفات المضبوطة خلال الزيارات التفتيشية كان على إثر بلاغات وردت إلى الهيئة من قبل المستهلكين، بلغ عددها 339 بلاغاً ضريبياً في نفس الفترة، إذ تنوعت المخالفات المضبوطة بين تحصيل ضريبة قيمة مضافة أعلى من النسبة الأساسية، وعدم تحصيل مبلغ الضريبة من المستهلك، بالإضافة إلى عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية. وشملت الزيارات التفتيشية خلال الأسبوع الماضي، 93 زيارة أجرتها الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة وأمانة المنطقة الشرقية في محافظة الأحساء، تضمنت عدداً من المحلات التجارية في قطاع التجزئة، أسفرت عن ضبط 35 مخالفة ضريبية لدى المكلفين، من أبرزها عدم تحصيل مبلغ الضريبة من المستهلك، وعدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية. وتُجدِّد الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة. ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

615 مخالفة.. "الزكاة" تنفذ 3 آلاف زيارة تفتيشية في أسبوع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-13 أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن جهود مراقبة امتثال المكلفين للأحكام الضريبية في الأسواق والمحلات التجارية؛ أسفرت عن ضبط 615 مخالفة ضريبية في الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن نفذت الهيئة 3,110 زيارات تفتيشية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، حيث شملت الزيارات التفتيشية قطاعات تجارية متعددة، على رأسها الصحة، والسيارات، والخدمات المهنية .



وذكرت الهيئة أن بعضاً من المخالفات المضبوطة خلال الزيارات التفتيشية كان على إثر بلاغات وردت إلى الهيئة من قبل المستهلكين، بلغ عددها 339 بلاغاً ضريبياً في نفس الفترة، إذ تنوعت المخالفات المضبوطة بين تحصيل ضريبة قيمة مضافة أعلى من النسبة الأساسية، وعدم تحصيل مبلغ الضريبة من المستهلك، بالإضافة إلى عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية.



وشملت الزيارات التفتيشية خلال الأسبوع الماضي، 93 زيارة أجرتها الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة وأمانة المنطقة الشرقية في محافظة الأحساء، تضمنت عدداً من المحلات التجارية في قطاع التجزئة، أسفرت عن ضبط 35 مخالفة ضريبية لدى المكلفين، من أبرزها عدم تحصيل مبلغ الضريبة من المستهلك، وعدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية.



وتُجدِّد الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.



ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442 03:10 PM

615 مخالفة.. "الزكاة" تنفذ 3 آلاف زيارة تفتيشية في أسبوع شملت قطاعات تجارية متعددة على رأسها الصحة والسيارات





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أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن جهود مراقبة امتثال المكلفين للأحكام الضريبية في الأسواق والمحلات التجارية؛ أسفرت عن ضبط 615 مخالفة ضريبية في الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن نفذت الهيئة 3,110 زيارات تفتيشية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، حيث شملت الزيارات التفتيشية قطاعات تجارية متعددة، على رأسها الصحة، والسيارات، والخدمات المهنية .



وذكرت الهيئة أن بعضاً من المخالفات المضبوطة خلال الزيارات التفتيشية كان على إثر بلاغات وردت إلى الهيئة من قبل المستهلكين، بلغ عددها 339 بلاغاً ضريبياً في نفس الفترة، إذ تنوعت المخالفات المضبوطة بين تحصيل ضريبة قيمة مضافة أعلى من النسبة الأساسية، وعدم تحصيل مبلغ الضريبة من المستهلك، بالإضافة إلى عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية.



وشملت الزيارات التفتيشية خلال الأسبوع الماضي، 93 زيارة أجرتها الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة وأمانة المنطقة الشرقية في محافظة الأحساء، تضمنت عدداً من المحلات التجارية في قطاع التجزئة، أسفرت عن ضبط 35 مخالفة ضريبية لدى المكلفين، من أبرزها عدم تحصيل مبلغ الضريبة من المستهلك، وعدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية.



وتُجدِّد الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.



ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.