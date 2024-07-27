شاهد.. الحملة الصيفية بمكة تمكّن دارسين بعمر 70 عاماً من القراءة والكتابة

ضمن أهداف رؤية 2030 في خفض نسبة الأمية ونشر المعرفة والتعليم

واصلت الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بتعليم منطقة مكة المكرمة، تحت إشراف وزارة التعليم وبالشراكة مع عددٍ من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني؛ جهودها؛ لتنفيذ الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية.

وزار مشرف شركة "تطوير" خالد بن عبدالله الدخيل، مراكز الحملة، يرافقه المدير التنفيذي خالد بن جميل الحارثي، ومشرفو الحملة. وقد اطلع عن قرب على انضباط وأداء المراكز، وحظي الدارسون بكلمات تشجيعية لمواصلة التعليم شملت: قطاع البيضاء، ومركز وادي ضيم، ومركز ملكان، ومركز وادي عرر، ومركز الكر، ودفاق والخيوط والصهو ووادي نعمان.

كما أشاد مشرف‫ شركة تطوير بالمستوى التعليمي الذي وصل إليه الدارسون في‫ المراكز خلال الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية، بقطاع ‫البيضاء بتعليم مكة، وأثنى على جهود اللجنة الإشرافية ومعلمي الحملة.

ومن ثمار الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية: الاستجابة السريعة من قبل الدارسين للوسائل التعليمية التي يستخدمها المعلمون، وإتقان التعلم؛ حيث بدأ التقدم السريع للمستوى التعليمي لجميع الدارسين.

ومن النماذج الحية على نجاح هذه الحملة: "مسيفر المجنوني" شيخ قرية الخضراء، أحد الدارسين بالحملة والذي بدأ يقرأ القرآن بسعادة وثقة، وهو في انتظار إقامة الصلاة قبل الذهاب لمواصلة التعلم؛ حيث كان قبل دخوله في الحملة يطالع الجالسين بالمسجد بحسرة وهم يقرؤون القرآن، حتى بدأ حفظ بعض سور القرآن الكريم، من سماعه لها خلال ترديد أبنائه، وحفظ بقراءته.

أما "أبو مشعل" أحد الدارسين الذين تقدموا كثيراً في تعلم القراءة والكتابة، وأصبح أنموذجًا لرفاقه بالصف الدراسي؛ فهو شيخ قرية الكر الذي قدم الدعم، بتحفيز أهل القرية للتعلم والالتحاق بالمركز.

ومن جانبه زار المشرف الفني للمراكز نبيل بخاري؛ لتقييم الدارسين والمصادقة على قوائم المجتازين، الذين تجاوزت نسبتهم 90٪ للمراكز التي أقيم بها الأساليب التقييمية، مشيداً بجهود المعلمين.

ومن أهداف الحملة الرئيسية: خفض نسبة الأمية ورفع مستوى الوعي الوطني تجاه الجوانب الحياتية المختلفة، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على الأمية في المجتمع، وخفض معدلاتها إلى أقصى حد؛ وفقًا لرؤية المملكة الطموحة 2030، ونشر المعرفة والتعليم في كافة القرى والهجر بالمملكة العربية السعودية.