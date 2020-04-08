النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 137 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالي حالات الأمس إلى 327 حالة

"المواصفات" تُعدل اللائحة الفنية للدهانات والورنيشات

تضمّنت مواصفة حبيبات الزجاج لدهانات تخطيط الطرق

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" قرار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المتضمن تعديل اللائحة الفنية للدهانات "الأصباغ" والورنيشات.

وتضمنت التعديلات التي طرأت على اللائحة، بحسب الصحيفة الرسمية، تعديل الملحق رقم "2" بإضافة عدد من المواصفات القياسية السعودية هي المواصفة رقم (SASO 818) والمواصفة رقم (SASO 929) المتعلقتين بأصباغ علامات الطرق، كذلك المواصفة (SASO 944) المتعلقة بحبيبات الزجاج لدهانات تخطيط الطرق، إلى جانب المواصفة (SASO 2869) المتعلقة بدهانات تخطيط الطرق ذات الأساس المائي.

واشتملت تعديلات هيئة المواصفات على اللائحة الفنية فصل الملحق رقم "2" إلى جزأين، حيث يتضمن الجزء الأول قائمة منتجات الدهانات "الأصباغ" والورنيشات والمواصفات القياسية ذات العلاقة، فيما يتناول الجزء الثاني من الملحق قائمة المنتجات والترميز الجمركي وفقاً لمنصة "سابر" الإلكترونية.

ودعت "الهيئة" كل المهتمين والموردين للاطلاع على هذه اللائحة وجميع اللوائح الفنية المعتمدة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.saso.gov.sa.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المواصفات" تُعدل اللائحة الفنية للدهانات والورنيشات
سبق

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" قرار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المتضمن تعديل اللائحة الفنية للدهانات "الأصباغ" والورنيشات.

وتضمنت التعديلات التي طرأت على اللائحة، بحسب الصحيفة الرسمية، تعديل الملحق رقم "2" بإضافة عدد من المواصفات القياسية السعودية هي المواصفة رقم (SASO 818) والمواصفة رقم (SASO 929) المتعلقتين بأصباغ علامات الطرق، كذلك المواصفة (SASO 944) المتعلقة بحبيبات الزجاج لدهانات تخطيط الطرق، إلى جانب المواصفة (SASO 2869) المتعلقة بدهانات تخطيط الطرق ذات الأساس المائي.

واشتملت تعديلات هيئة المواصفات على اللائحة الفنية فصل الملحق رقم "2" إلى جزأين، حيث يتضمن الجزء الأول قائمة منتجات الدهانات "الأصباغ" والورنيشات والمواصفات القياسية ذات العلاقة، فيما يتناول الجزء الثاني من الملحق قائمة المنتجات والترميز الجمركي وفقاً لمنصة "سابر" الإلكترونية.

ودعت "الهيئة" كل المهتمين والموردين للاطلاع على هذه اللائحة وجميع اللوائح الفنية المعتمدة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.saso.gov.sa.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
03:46 PM

"المواصفات" تُعدل اللائحة الفنية للدهانات والورنيشات

تضمّنت مواصفة حبيبات الزجاج لدهانات تخطيط الطرق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
987

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" قرار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المتضمن تعديل اللائحة الفنية للدهانات "الأصباغ" والورنيشات.

وتضمنت التعديلات التي طرأت على اللائحة، بحسب الصحيفة الرسمية، تعديل الملحق رقم "2" بإضافة عدد من المواصفات القياسية السعودية هي المواصفة رقم (SASO 818) والمواصفة رقم (SASO 929) المتعلقتين بأصباغ علامات الطرق، كذلك المواصفة (SASO 944) المتعلقة بحبيبات الزجاج لدهانات تخطيط الطرق، إلى جانب المواصفة (SASO 2869) المتعلقة بدهانات تخطيط الطرق ذات الأساس المائي.

واشتملت تعديلات هيئة المواصفات على اللائحة الفنية فصل الملحق رقم "2" إلى جزأين، حيث يتضمن الجزء الأول قائمة منتجات الدهانات "الأصباغ" والورنيشات والمواصفات القياسية ذات العلاقة، فيما يتناول الجزء الثاني من الملحق قائمة المنتجات والترميز الجمركي وفقاً لمنصة "سابر" الإلكترونية.

ودعت "الهيئة" كل المهتمين والموردين للاطلاع على هذه اللائحة وجميع اللوائح الفنية المعتمدة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.saso.gov.sa.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,988
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,087
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,751
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,037

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة