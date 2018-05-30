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بعدما شغلت مصر.. حل لغز "الجماجم البشرية"

كانت ملقاة على أحد الطرق شمالي القاهرة

بعدما شغلت المصريين على مدى اليومين الماضيين، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف لغز العثور على رفات موتى وجماجم بشرية ملقاة أسفل الطريق الحر في محافظة القليوبية شمالي العاصمة المصرية القاهرة.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، قررت النيابة العامة المصرية، حبس مقاول على ذمة التحقيق معه بتهمة الاعتداء على حرمة الموتى، بعد استيلائه على مقابر صدقة تُستخدم في دفن الموتى المجهولين أو الفقراء ممكن لا يمتلكون مقابر، وقام بهدمها وألقى الجثث الموجودة داخلها على الطريق العام.

ونقل الموقع عن مصدر أمني: أن التحريات توصلت إلى أن مقاولًا وراء ارتكاب الجريمة، وأن المتهم استولى على مقابر صدقة كانت الجثث مدفونة بها بمنطقة حي غرب شبرا الخيمة بالقليوبية وقام بهدمها من أجل بناء مقابر أخرى مكانها والمتاجرة فيها.

وأوضح المصدر أن أجهزة الأمن فرغت كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثث، وحددت المتهم؛ فضلًا عن ما جمعته من معلومات أدلى بها شهود عيان.

وقد تمت إحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق معه وقررت دفن الرفات الذي تَبَيّن أنه لعشرة جثث تم تكفينها مرة أخرى ودفنها في مقابر حي غرب شبرا الخيمة.

كانت أجهزة الأمن المصرية قد رصدت، الجمعة، تداول فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يصور هذا الرفات كما تَلَقّت بلاغات من شهود عيان وتم تشكيل فريق أمني من مدير أمن القليوبية لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت القصة قد شغلت الرأي العام في مصر، بعدما تداول المغردون بشكل واسع فيديو لأحد الأشخاص يتحدث فيه أنه فوجئ ظهر الجمعة خلال نزوله أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي بالقليوبية، بهذا الرفات؛ مطالبًا بالتحقيق في الواقعة.

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بعدما شغلت مصر.. حل لغز "الجماجم البشرية"
سبق

بعدما شغلت المصريين على مدى اليومين الماضيين، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف لغز العثور على رفات موتى وجماجم بشرية ملقاة أسفل الطريق الحر في محافظة القليوبية شمالي العاصمة المصرية القاهرة.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، قررت النيابة العامة المصرية، حبس مقاول على ذمة التحقيق معه بتهمة الاعتداء على حرمة الموتى، بعد استيلائه على مقابر صدقة تُستخدم في دفن الموتى المجهولين أو الفقراء ممكن لا يمتلكون مقابر، وقام بهدمها وألقى الجثث الموجودة داخلها على الطريق العام.

ونقل الموقع عن مصدر أمني: أن التحريات توصلت إلى أن مقاولًا وراء ارتكاب الجريمة، وأن المتهم استولى على مقابر صدقة كانت الجثث مدفونة بها بمنطقة حي غرب شبرا الخيمة بالقليوبية وقام بهدمها من أجل بناء مقابر أخرى مكانها والمتاجرة فيها.

وأوضح المصدر أن أجهزة الأمن فرغت كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثث، وحددت المتهم؛ فضلًا عن ما جمعته من معلومات أدلى بها شهود عيان.

وقد تمت إحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق معه وقررت دفن الرفات الذي تَبَيّن أنه لعشرة جثث تم تكفينها مرة أخرى ودفنها في مقابر حي غرب شبرا الخيمة.

كانت أجهزة الأمن المصرية قد رصدت، الجمعة، تداول فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يصور هذا الرفات كما تَلَقّت بلاغات من شهود عيان وتم تشكيل فريق أمني من مدير أمن القليوبية لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت القصة قد شغلت الرأي العام في مصر، بعدما تداول المغردون بشكل واسع فيديو لأحد الأشخاص يتحدث فيه أنه فوجئ ظهر الجمعة خلال نزوله أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي بالقليوبية، بهذا الرفات؛ مطالبًا بالتحقيق في الواقعة.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
09:35 AM

بعدما شغلت مصر.. حل لغز "الجماجم البشرية"

كانت ملقاة على أحد الطرق شمالي القاهرة

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
19,931

بعدما شغلت المصريين على مدى اليومين الماضيين، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف لغز العثور على رفات موتى وجماجم بشرية ملقاة أسفل الطريق الحر في محافظة القليوبية شمالي العاصمة المصرية القاهرة.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، قررت النيابة العامة المصرية، حبس مقاول على ذمة التحقيق معه بتهمة الاعتداء على حرمة الموتى، بعد استيلائه على مقابر صدقة تُستخدم في دفن الموتى المجهولين أو الفقراء ممكن لا يمتلكون مقابر، وقام بهدمها وألقى الجثث الموجودة داخلها على الطريق العام.

ونقل الموقع عن مصدر أمني: أن التحريات توصلت إلى أن مقاولًا وراء ارتكاب الجريمة، وأن المتهم استولى على مقابر صدقة كانت الجثث مدفونة بها بمنطقة حي غرب شبرا الخيمة بالقليوبية وقام بهدمها من أجل بناء مقابر أخرى مكانها والمتاجرة فيها.

وأوضح المصدر أن أجهزة الأمن فرغت كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثث، وحددت المتهم؛ فضلًا عن ما جمعته من معلومات أدلى بها شهود عيان.

وقد تمت إحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق معه وقررت دفن الرفات الذي تَبَيّن أنه لعشرة جثث تم تكفينها مرة أخرى ودفنها في مقابر حي غرب شبرا الخيمة.

كانت أجهزة الأمن المصرية قد رصدت، الجمعة، تداول فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يصور هذا الرفات كما تَلَقّت بلاغات من شهود عيان وتم تشكيل فريق أمني من مدير أمن القليوبية لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت القصة قد شغلت الرأي العام في مصر، بعدما تداول المغردون بشكل واسع فيديو لأحد الأشخاص يتحدث فيه أنه فوجئ ظهر الجمعة خلال نزوله أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي بالقليوبية، بهذا الرفات؛ مطالبًا بالتحقيق في الواقعة.

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