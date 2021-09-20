باحث بالعلاقات الدولية: الاقتصاد الإيراني سيدخل دائرة الانهيار

عقب الإعلان عن عقوبات أمريكية جديدة مشددة خلال ساعات

أكد المستشار والباحث في العلاقات الدولية سالم اليامي، أن العقوبات المشددة الجديدة التي يُتوقع أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران بعد هجومها على منشأتي نفط تابعتين لأرامكو؛ ستُدخل النظام الإيراني واقتصاده في دائرة انهيار.

وقال "اليامي": تلك العقوبات تُعتبر بداية مرحلة تصعيدية من قِبَل الإدارة الأمريكية وربما تشمل أشخاصًا وجهاتٍ معينة في الداخل الإيراني، إضافة إلى أموال وتصدير نفط، وقد تتدرج في المستقبل إلى أنواع أخرى من العقوبات.

وأضاف لقناة "الإخبارية" أمس: في تقديري أن الهجوم الإرهابي على المنشآت النفطية لشركة أرامكو، ربما يزيد من وتيرة إعلان تلك العقوبات الجديدة وتشديد الضغوط الاقتصادية والسياسية على الجانب الإيراني.

وحول دلالات الإجماع الخليجي إزاء الاعتداء، قال "اليامي": المملكة تتمنى مواقف واضحة ومتقدمة من هذا العدوان الإيراني السافر الذي وصفته القيادات الأمريكية والدولية بأنه إعلان حرب على السعودية وعلى اقتصادها وأمنها واستقرارها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الأربعاء، أن عقوبات جديدة على إيران سيُعلَن عنها خلال الـ48 ساعة.

وصرّح بأنه أعطى أوامره لوزارة الخزانة بزيادة العقوبات على إيران. وقال ترامب إنه أمر بزيادة كبيرة في العقوبات المفروضة على إيران، وكتب الرئيس الأمريكي على "تويتر" دون مزيد من التفاصيل: "لقد أمرت للتو وزير الخزانة (ستيفن منوتشين) بتشديد العقوبات ضد الدولة الإيرانية".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في يونيو الماضي، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف قطاع البتروكيماويات، والضربة الجديدة تمهد على الأرجح إلى كتابة نهاية جديدة لأحد أهم قطاعات اقتصاد طهران.

وتستهدف العقوبات الجديدة أضخم مجموعة بتروكيماويات قابضة في البلاد؛ وذلك لتورطها في دعم الحرس الثوري الإيراني ماليًّا؛ فضلًا عن 39 شركة بتروكيماويات ووكلاء بيع في دول أجنبية.

وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي عن العقوبات على قطاع البتروكيماويات: باستهداف هذه الشبكة، نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم للحرس الثوري.