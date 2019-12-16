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شرطة مكة  تكرم "ريم عسيري" في جدة

لرصدها معلومات سيارة تسببت في إصابة شخص

كرّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد العتيبي، الاثنين، في جدة، المواطنة ريم بنت محمد بن حسن آل شويطة عسيري؛ لرصدها معلومات سيارة تسببت في إصابة شخص.

جاء ذلك، بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

شرطة مكة

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شرطة مكة  تكرم "ريم عسيري" في جدة
سبق

كرّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد العتيبي، الاثنين، في جدة، المواطنة ريم بنت محمد بن حسن آل شويطة عسيري؛ لرصدها معلومات سيارة تسببت في إصابة شخص.

جاء ذلك، بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
07:05 PM

شرطة مكة  تكرم "ريم عسيري" في جدة

لرصدها معلومات سيارة تسببت في إصابة شخص

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عبدالله الراجحي - جدة
2
2,727

كرّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد العتيبي، الاثنين، في جدة، المواطنة ريم بنت محمد بن حسن آل شويطة عسيري؛ لرصدها معلومات سيارة تسببت في إصابة شخص.

جاء ذلك، بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

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