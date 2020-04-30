أسواق ومتاجر حائل تفتح أبوابها للمستهلكين مع التقيد بالإجراءات الاحترازية

عدد من المتطوعين والمتطوعات شاركوا في تنظيم الحركة ومنع حدوث الازدحام

شهدت الأسواق والمحلات التجارية بمنطقة حائل، إقبالاً من المتسوقين عقب استئناف عملها بناءً على الأمر الملكي الكريم برفع منع التجول جزئياً، وسط التقيد بالإجراءات الاحترازية في أثناء التنقل بين المحلات داخل الأسواق، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع من فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" والتقيد بأوقات التسوق من الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً.

وألزمت أمانة منطقة حائل أصحاب المجمعات ومراكز التسوق بالمسح النشط للمتسوقين، وتوفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم، وتعيين ضابط اتصال من رجال الأمن للتنسيق في تنظيم المتسوقين، ووضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحلات التي يحصل بها ازدحام لتنظيم عملية الدخول، وتوفير كمامات وقفازات بشكل كافٍ للمتسوقين.

وأسهم عدد من المتطوعين والمتطوعات وأفراد الكشافة في تنظيم حركة المتسوقين ومنع حدوث الازدحام، والالتزام بالحد المسموح به لكل / 10 م٢ متسوق.