"تبدو في مرحلتها الأخيرة".. استئناف المحادثات النووية الإيرانية غدًا

طهران تعتبر أن نجاحها مرهون بالموقف الأمريكي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن المحادثات النووية الإيرانية التي تحتضنها العاصمة النمساوية فيينا، ستُستأنف غدًا.

وذكر مندوب روسيا في فيينا، أن المفاوضات النووية التي ستُستأنف غدًا تبدو في مرحلتها الأخيرة، وفقًا لـ"رويترز".

من جهتها، أكدت إيران حضور وفدها في المفاوضات، مشيرةً إلى أن "نجاح التفاوض مرهون بإجابات سيحملها الوفد الأمريكي".

وبدأت المباحثات في أبريل الماضي، وبعد تعليق لنحو خمسة أشهر، استؤنفت أواخر نوفمبر، وفي الأسابيع الماضية، أكد المفاوضون تحقيق تقدم مع تبقي نقاط تباين عدة.