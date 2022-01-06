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وزير العدل يقدم التعازي في وفاة الشيخ صالح اللحيدان

قدم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التعازي في وفاة عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، وذلك في اتصال هاتفي مع ذوي الفقيد.

وقال: إن الفقيد - رحمه الله - من العلماء البارزين الذين عرفوا بالعلم والتواضع وحسن الخلق والقرب من الناس، وكانت له إسهامات كبيرة في خدمة دينه ووطنه وولاة أمره. سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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وزير العدل يقدم التعازي في وفاة الشيخ صالح اللحيدان
سبق

قدم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التعازي في وفاة عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، وذلك في اتصال هاتفي مع ذوي الفقيد.

وقال: إن الفقيد - رحمه الله - من العلماء البارزين الذين عرفوا بالعلم والتواضع وحسن الخلق والقرب من الناس، وكانت له إسهامات كبيرة في خدمة دينه ووطنه وولاة أمره. سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
07:27 PM

وزير العدل يقدم التعازي في وفاة الشيخ صالح اللحيدان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التعازي في وفاة عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، وذلك في اتصال هاتفي مع ذوي الفقيد.

وقال: إن الفقيد - رحمه الله - من العلماء البارزين الذين عرفوا بالعلم والتواضع وحسن الخلق والقرب من الناس، وكانت له إسهامات كبيرة في خدمة دينه ووطنه وولاة أمره. سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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