"الحجيلي": مستعدون لاستقبال قاصدي المسجد الحرام خلال الإجازة الدراسية المطولة

طالب المصلين والمعتمرين بالتعاون واتباع التعليمات لكي يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة

أعلنت وكالة الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود، استعدادها لاستقبال زوار وقاصدي المسجد الحرام خلال الإجازة الدراسية المطولة، من خلال تطويرها للمسارات وملصقات التباعد الجسدي.

وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود، المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أنه تم التأهب والاستعداد لاستقبال المعتمرين والمصلين في أيام الإجازة من تهيئة المسارات المخصصة لدخول صحن المطاف والمصليات، وتهيئة صحن المطاف والمسعى بخطط وإجراءات وآليات ممنهجة لإدارة الحشود، وضعت مسبقًا لضمان سلامتهم ووصولهم إلى وجهاتهم بيسر وسهولة، مع ضمان وجود التنسيق والتواصل الفعّال والمستمر مع كل الجهات المعنية في المسجد الحرام، بما يُسهم في نجاح إدارة الحشود الكبيرة، حيث جرى تركيب ملصقات التباعد الجسدي بما تتناسب مع معايير أعداد المعتمرين، وتخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية، وملصقات مصليات ركعتي سنة الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد.

كما طالب وكيل الرئيس العام المصلين والمعتمرين بالتعاون مع الموظفين، واتباع التعليمات لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وذكر "الحجيلي" أن ذلك يأتي بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).

