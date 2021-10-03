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"إغاثي الملك" يواصل تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين بمخيم الزعتري

مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في حجة يقدم خدماته لـ2.490 مستفيداً

‬واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري في المملكة الأردنية الهاشمية.

واستقبلت العيادات، يوم أمس، 403 مرضى، منهم 156مريضاً في عيادة الطب العام، وراجع عيادة الباطنية 55 مريضاً، فيما استقبلت عيادات الأطفال 67 مريضاً، واستقبل قسم الطوارئ 11 مريضاً، وراجع 39 مريضاً عيادة الأسنان.

كما تم استقبال 57 حالة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 29 مريضاً يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، كما تم عمل 9 تحليلات لـ8 مرضى بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وتم إجراء 35 صورة أشعة لـ23 مريضاً، كما تم إعطاء 47 لقاحاً لـ17 مريضاً، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 374 وصفة طبية.

على جانب آخر، قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ2.490 مستفيداً خلال الفترة من 16 حتى 22 سبتمبر 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 1.075 مستفيداً، وقسم الملاحظة 320 شخصاً، وعيادة التنويم 20 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 1,075 شخصاً.

كما راجع قسم المختبر 170 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 1.075 مريضاً، وقسم التوعية والتثقيف 321 مراجعاً، وقسم الإحالة الطبية 8 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك" يواصل تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين بمخيم الزعتري
سبق

‬واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري في المملكة الأردنية الهاشمية.

واستقبلت العيادات، يوم أمس، 403 مرضى، منهم 156مريضاً في عيادة الطب العام، وراجع عيادة الباطنية 55 مريضاً، فيما استقبلت عيادات الأطفال 67 مريضاً، واستقبل قسم الطوارئ 11 مريضاً، وراجع 39 مريضاً عيادة الأسنان.

كما تم استقبال 57 حالة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 29 مريضاً يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، كما تم عمل 9 تحليلات لـ8 مرضى بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وتم إجراء 35 صورة أشعة لـ23 مريضاً، كما تم إعطاء 47 لقاحاً لـ17 مريضاً، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 374 وصفة طبية.

على جانب آخر، قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ2.490 مستفيداً خلال الفترة من 16 حتى 22 سبتمبر 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 1.075 مستفيداً، وقسم الملاحظة 320 شخصاً، وعيادة التنويم 20 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 1,075 شخصاً.

كما راجع قسم المختبر 170 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 1.075 مريضاً، وقسم التوعية والتثقيف 321 مراجعاً، وقسم الإحالة الطبية 8 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
05:23 PM

"إغاثي الملك" يواصل تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين بمخيم الزعتري

مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في حجة يقدم خدماته لـ2.490 مستفيداً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري في المملكة الأردنية الهاشمية.

واستقبلت العيادات، يوم أمس، 403 مرضى، منهم 156مريضاً في عيادة الطب العام، وراجع عيادة الباطنية 55 مريضاً، فيما استقبلت عيادات الأطفال 67 مريضاً، واستقبل قسم الطوارئ 11 مريضاً، وراجع 39 مريضاً عيادة الأسنان.

كما تم استقبال 57 حالة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 29 مريضاً يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، كما تم عمل 9 تحليلات لـ8 مرضى بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وتم إجراء 35 صورة أشعة لـ23 مريضاً، كما تم إعطاء 47 لقاحاً لـ17 مريضاً، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 374 وصفة طبية.

على جانب آخر، قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ2.490 مستفيداً خلال الفترة من 16 حتى 22 سبتمبر 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 1.075 مستفيداً، وقسم الملاحظة 320 شخصاً، وعيادة التنويم 20 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 1,075 شخصاً.

كما راجع قسم المختبر 170 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 1.075 مريضاً، وقسم التوعية والتثقيف 321 مراجعاً، وقسم الإحالة الطبية 8 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

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