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على غرار السعودية.. طبيب أمريكي يأمل سن قوانين إثبات اللقاح

إدارة بايدن ترفض فرض التطعيمات خارج القوة العاملة والجهات الحكومية

يأمل مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية انتوني فاوتشي أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات مشددة لتفويضات اللقاح في القطاع الخاص والمدارس والجامعات على غرار السعودية.

وصرّح طبيب أمريكا فاوتشي لبرنامج "Meet the Press" على قناة " NBC " اليوم الأحد بأن "التفويضات على المستوى المحلي للولايات أمر يجب القيام به" للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام أنها لن تفرض التطعيمات خارج القوة العاملة الفيدرالية والجهات الحكومية، لكنها تحث بشكل متزايد القطاع الخاص والحكومي باتخاذ ذات الخطوات.

وتأتي تصريحات الدكتور فاوتشي بعد أن تناولت وسائل الإعلام الأمريكية الأسبوع الماضي القوانين التي سنتها السعودية بشأن لقاح كورونا حيث يطالب الأشخاص بضرورة إثبات تلقيهم اللقاح لدخول المراكز التجارية والمدارس والحفلات ووسائل النقل العام.

ووصف الكاتب الصحفي الأمريكي الشهير ماكس بوت، الأسبوع الماضي في سلسلة تغريدات السعودية بأنها أكثر تقدمًا من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن السعودية تسن قوانين مهمة وذكية للحد من انتشار اللقاح.

وقال كاتب الرأي في صحيفة واشنطن بوست، "إن السعوديين أذكياء بشأن اللقاح ونحن لسنا كذلك، نحن بحاجة إلى أن ننضج بما يكفي، لاحظ أن تفويضات اللقاح يتم سنها ليس فقط من قِبل السعوديين ولكن أيضًا من قِبل العديد من الدول الأوروبية، وهي قوانين نحن أيضًا نحتاج إليها".

وتابع "طلب إثبات التلقيح من أجل التسوق والطيران، وما إلى ذلك، ليس استبدادًا، هذه إجراءات ذكية للصحة العامة، أولئك الذين يعارضونها لا يحمون الحرية، أنهم يعرضون الصحة العامة للخطر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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على غرار السعودية.. طبيب أمريكي يأمل سن قوانين إثبات اللقاح
سبق

يأمل مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية انتوني فاوتشي أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات مشددة لتفويضات اللقاح في القطاع الخاص والمدارس والجامعات على غرار السعودية.

وصرّح طبيب أمريكا فاوتشي لبرنامج "Meet the Press" على قناة " NBC " اليوم الأحد بأن "التفويضات على المستوى المحلي للولايات أمر يجب القيام به" للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام أنها لن تفرض التطعيمات خارج القوة العاملة الفيدرالية والجهات الحكومية، لكنها تحث بشكل متزايد القطاع الخاص والحكومي باتخاذ ذات الخطوات.

وتأتي تصريحات الدكتور فاوتشي بعد أن تناولت وسائل الإعلام الأمريكية الأسبوع الماضي القوانين التي سنتها السعودية بشأن لقاح كورونا حيث يطالب الأشخاص بضرورة إثبات تلقيهم اللقاح لدخول المراكز التجارية والمدارس والحفلات ووسائل النقل العام.

ووصف الكاتب الصحفي الأمريكي الشهير ماكس بوت، الأسبوع الماضي في سلسلة تغريدات السعودية بأنها أكثر تقدمًا من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن السعودية تسن قوانين مهمة وذكية للحد من انتشار اللقاح.

وقال كاتب الرأي في صحيفة واشنطن بوست، "إن السعوديين أذكياء بشأن اللقاح ونحن لسنا كذلك، نحن بحاجة إلى أن ننضج بما يكفي، لاحظ أن تفويضات اللقاح يتم سنها ليس فقط من قِبل السعوديين ولكن أيضًا من قِبل العديد من الدول الأوروبية، وهي قوانين نحن أيضًا نحتاج إليها".

وتابع "طلب إثبات التلقيح من أجل التسوق والطيران، وما إلى ذلك، ليس استبدادًا، هذه إجراءات ذكية للصحة العامة، أولئك الذين يعارضونها لا يحمون الحرية، أنهم يعرضون الصحة العامة للخطر".

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
11:36 PM

على غرار السعودية.. طبيب أمريكي يأمل سن قوانين إثبات اللقاح

إدارة بايدن ترفض فرض التطعيمات خارج القوة العاملة والجهات الحكومية

A A A
خالد علي - الرياض
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يأمل مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية انتوني فاوتشي أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات مشددة لتفويضات اللقاح في القطاع الخاص والمدارس والجامعات على غرار السعودية.

وصرّح طبيب أمريكا فاوتشي لبرنامج "Meet the Press" على قناة " NBC " اليوم الأحد بأن "التفويضات على المستوى المحلي للولايات أمر يجب القيام به" للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام أنها لن تفرض التطعيمات خارج القوة العاملة الفيدرالية والجهات الحكومية، لكنها تحث بشكل متزايد القطاع الخاص والحكومي باتخاذ ذات الخطوات.

وتأتي تصريحات الدكتور فاوتشي بعد أن تناولت وسائل الإعلام الأمريكية الأسبوع الماضي القوانين التي سنتها السعودية بشأن لقاح كورونا حيث يطالب الأشخاص بضرورة إثبات تلقيهم اللقاح لدخول المراكز التجارية والمدارس والحفلات ووسائل النقل العام.

ووصف الكاتب الصحفي الأمريكي الشهير ماكس بوت، الأسبوع الماضي في سلسلة تغريدات السعودية بأنها أكثر تقدمًا من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن السعودية تسن قوانين مهمة وذكية للحد من انتشار اللقاح.

وقال كاتب الرأي في صحيفة واشنطن بوست، "إن السعوديين أذكياء بشأن اللقاح ونحن لسنا كذلك، نحن بحاجة إلى أن ننضج بما يكفي، لاحظ أن تفويضات اللقاح يتم سنها ليس فقط من قِبل السعوديين ولكن أيضًا من قِبل العديد من الدول الأوروبية، وهي قوانين نحن أيضًا نحتاج إليها".

وتابع "طلب إثبات التلقيح من أجل التسوق والطيران، وما إلى ذلك، ليس استبدادًا، هذه إجراءات ذكية للصحة العامة، أولئك الذين يعارضونها لا يحمون الحرية، أنهم يعرضون الصحة العامة للخطر".

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