النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بنسبة إنجاز ٩٧%.. أمين عسير يتابع مشروع تطوير وادي لعصان بأبها

من أبرز مشاريع المنطقة.. مسطحات خضراء وممشى وملاعب متنوعة

تابع الدكتور وليد الحميدي أمين منطقة عسير اليوم، تقدم إنجاز مشروع تطوير وادي لعصان بمدينة أبها، والذي يُعد من أبرز مشاريع تطوير المناطق السياحية بالمنطقة.

ويتضمن مشروع تطوير وادي لعصان الجاري تنفيذه حاليًا على امتداد ما يقارب كيلو متر ونصف، مسطحات خضراء بمساحة قُدّرت بنحو 20 ألف م2، وممشى رئيسي وممرات بمساحة بلغت 16 ألف م2، وملاعب متنوعة وجلسات ديكورية بعدد ٦٣، ومسار مخصص لرياضة الدراجات بطول ١كم تقريبًا ودورات مياه وكافيه ومواقف سيارات تتسع لـ٣٧٥ موقفًا؛ فيما سيتم تغذية المشروع بالأشجار.

ويسير المشروع وفق الجدول الزمني المخطط له، والذي وصل الإنجاز فيه لما يتجاوز 97%.

وأكد الدكتور وليد الحميدي، أن أعمال تطوير مشروع وادي لعصان بحي الموظفين في مدينة أبها؛ ما هو إلا امتداد لعدة مشاريع سياحية سابقة؛ لافتًا إلى أن المنطقة ستحظى بالعديد من المشاريع الاستثمارية التي تم التأسيس لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بنسبة إنجاز ٩٧%.. أمين عسير يتابع مشروع تطوير وادي لعصان بأبها
سبق

تابع الدكتور وليد الحميدي أمين منطقة عسير اليوم، تقدم إنجاز مشروع تطوير وادي لعصان بمدينة أبها، والذي يُعد من أبرز مشاريع تطوير المناطق السياحية بالمنطقة.

ويتضمن مشروع تطوير وادي لعصان الجاري تنفيذه حاليًا على امتداد ما يقارب كيلو متر ونصف، مسطحات خضراء بمساحة قُدّرت بنحو 20 ألف م2، وممشى رئيسي وممرات بمساحة بلغت 16 ألف م2، وملاعب متنوعة وجلسات ديكورية بعدد ٦٣، ومسار مخصص لرياضة الدراجات بطول ١كم تقريبًا ودورات مياه وكافيه ومواقف سيارات تتسع لـ٣٧٥ موقفًا؛ فيما سيتم تغذية المشروع بالأشجار.

ويسير المشروع وفق الجدول الزمني المخطط له، والذي وصل الإنجاز فيه لما يتجاوز 97%.

وأكد الدكتور وليد الحميدي، أن أعمال تطوير مشروع وادي لعصان بحي الموظفين في مدينة أبها؛ ما هو إلا امتداد لعدة مشاريع سياحية سابقة؛ لافتًا إلى أن المنطقة ستحظى بالعديد من المشاريع الاستثمارية التي تم التأسيس لها.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
10:47 AM

بنسبة إنجاز ٩٧%.. أمين عسير يتابع مشروع تطوير وادي لعصان بأبها

من أبرز مشاريع المنطقة.. مسطحات خضراء وممشى وملاعب متنوعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
1
2,721

تابع الدكتور وليد الحميدي أمين منطقة عسير اليوم، تقدم إنجاز مشروع تطوير وادي لعصان بمدينة أبها، والذي يُعد من أبرز مشاريع تطوير المناطق السياحية بالمنطقة.

ويتضمن مشروع تطوير وادي لعصان الجاري تنفيذه حاليًا على امتداد ما يقارب كيلو متر ونصف، مسطحات خضراء بمساحة قُدّرت بنحو 20 ألف م2، وممشى رئيسي وممرات بمساحة بلغت 16 ألف م2، وملاعب متنوعة وجلسات ديكورية بعدد ٦٣، ومسار مخصص لرياضة الدراجات بطول ١كم تقريبًا ودورات مياه وكافيه ومواقف سيارات تتسع لـ٣٧٥ موقفًا؛ فيما سيتم تغذية المشروع بالأشجار.

ويسير المشروع وفق الجدول الزمني المخطط له، والذي وصل الإنجاز فيه لما يتجاوز 97%.

وأكد الدكتور وليد الحميدي، أن أعمال تطوير مشروع وادي لعصان بحي الموظفين في مدينة أبها؛ ما هو إلا امتداد لعدة مشاريع سياحية سابقة؛ لافتًا إلى أن المنطقة ستحظى بالعديد من المشاريع الاستثمارية التي تم التأسيس لها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,093
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,961
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,084
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,157

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة