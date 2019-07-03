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رئيس الهيئات: تكليف ٨٠٠ عضو ومترجم للمشاركة في الحج

"السند" يستعرض استعدادات الرئاسة للمشاركة في الموسم

أكّد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ أن الرئاسة العامة أكملت استعداداتها للمشاركة في حج هذا العام 1440هـ، ضمن الجهات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصدي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

وقال "السند": الرئاسة العامة تقوم بمهامها واختصاصاتها للمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تضمنت الاعتناء بالحجاج والمعتمرين مما يتطلب مزيداً من العمل لتحقيق هذه الرؤية الطموحة في زيادة عدد الزوّار والمعتمرين.

وأضاف: الرئاسة كلفت أكثر من 800 مشارك للقيام بأعمال توعية الحجاج وتوجيههم وإرشادهم من خلال مراكزها التوجيهية البالغ عددها 42 مركزاً توجيهياً ونقطة توزيع، في منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، إضافة إلى مترجمين بمختلف اللغات الحيَّة، كما خصّصت الرئاسة شاشات وتقنيات حديثة تسهم في توعية الحجاج وتخاطبهم بلغاتهم.

وثمّن ما تقدمه المملكة العربية السعودية من خدمات ضخمة وما تسخِّره من إمكانات كبيرة لإنجاح موسم الحج في كل عام، مؤكداً أن هذه البلاد منذ تأسيس دعائمها على يد الملك المؤسّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ومن بعده أبناؤه البررة وهم يقومون على خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين خير قيام، وهي تعتز برعايتها للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأردف "السند": الرئاسة العامة تقوم بتطوير خطط عملها سنوياً للإسهام برسالتها في العناية بالحجاج والمعتمرين، ونرفع الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يبذلانه من عناية ورعاية لحجاج بيت الله الحرام، ودعم ومساندة لأعمال الرئاسة العامة في الحج.

كما توجّه رئيس الهيئات بالشكر لوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على توجيهاته المباركة ورعايته المتواصلة لكل ما من شأنه إنجاح موسم الحج؛ ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الهيئات: تكليف ٨٠٠ عضو ومترجم للمشاركة في الحج
سبق

أكّد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ أن الرئاسة العامة أكملت استعداداتها للمشاركة في حج هذا العام 1440هـ، ضمن الجهات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصدي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

وقال "السند": الرئاسة العامة تقوم بمهامها واختصاصاتها للمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تضمنت الاعتناء بالحجاج والمعتمرين مما يتطلب مزيداً من العمل لتحقيق هذه الرؤية الطموحة في زيادة عدد الزوّار والمعتمرين.

وأضاف: الرئاسة كلفت أكثر من 800 مشارك للقيام بأعمال توعية الحجاج وتوجيههم وإرشادهم من خلال مراكزها التوجيهية البالغ عددها 42 مركزاً توجيهياً ونقطة توزيع، في منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، إضافة إلى مترجمين بمختلف اللغات الحيَّة، كما خصّصت الرئاسة شاشات وتقنيات حديثة تسهم في توعية الحجاج وتخاطبهم بلغاتهم.

وثمّن ما تقدمه المملكة العربية السعودية من خدمات ضخمة وما تسخِّره من إمكانات كبيرة لإنجاح موسم الحج في كل عام، مؤكداً أن هذه البلاد منذ تأسيس دعائمها على يد الملك المؤسّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ومن بعده أبناؤه البررة وهم يقومون على خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين خير قيام، وهي تعتز برعايتها للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأردف "السند": الرئاسة العامة تقوم بتطوير خطط عملها سنوياً للإسهام برسالتها في العناية بالحجاج والمعتمرين، ونرفع الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يبذلانه من عناية ورعاية لحجاج بيت الله الحرام، ودعم ومساندة لأعمال الرئاسة العامة في الحج.

كما توجّه رئيس الهيئات بالشكر لوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على توجيهاته المباركة ورعايته المتواصلة لكل ما من شأنه إنجاح موسم الحج؛ ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
01:56 PM

رئيس الهيئات: تكليف ٨٠٠ عضو ومترجم للمشاركة في الحج

"السند" يستعرض استعدادات الرئاسة للمشاركة في الموسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ أن الرئاسة العامة أكملت استعداداتها للمشاركة في حج هذا العام 1440هـ، ضمن الجهات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصدي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

وقال "السند": الرئاسة العامة تقوم بمهامها واختصاصاتها للمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تضمنت الاعتناء بالحجاج والمعتمرين مما يتطلب مزيداً من العمل لتحقيق هذه الرؤية الطموحة في زيادة عدد الزوّار والمعتمرين.

وأضاف: الرئاسة كلفت أكثر من 800 مشارك للقيام بأعمال توعية الحجاج وتوجيههم وإرشادهم من خلال مراكزها التوجيهية البالغ عددها 42 مركزاً توجيهياً ونقطة توزيع، في منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، إضافة إلى مترجمين بمختلف اللغات الحيَّة، كما خصّصت الرئاسة شاشات وتقنيات حديثة تسهم في توعية الحجاج وتخاطبهم بلغاتهم.

وثمّن ما تقدمه المملكة العربية السعودية من خدمات ضخمة وما تسخِّره من إمكانات كبيرة لإنجاح موسم الحج في كل عام، مؤكداً أن هذه البلاد منذ تأسيس دعائمها على يد الملك المؤسّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ومن بعده أبناؤه البررة وهم يقومون على خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين خير قيام، وهي تعتز برعايتها للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأردف "السند": الرئاسة العامة تقوم بتطوير خطط عملها سنوياً للإسهام برسالتها في العناية بالحجاج والمعتمرين، ونرفع الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يبذلانه من عناية ورعاية لحجاج بيت الله الحرام، ودعم ومساندة لأعمال الرئاسة العامة في الحج.

كما توجّه رئيس الهيئات بالشكر لوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على توجيهاته المباركة ورعايته المتواصلة لكل ما من شأنه إنجاح موسم الحج؛ ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان.

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