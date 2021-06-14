خبير الطقس "الحصيني": توقع تحرك الغبار "الزهري" نواحي الرياض والشرقية ونجران خلال الساعات القادمة
من خفيف لمتوسط يتمركز على الكويت والصمان
توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، تحرك الغبار "الزهري" نواحي جنوب الرياض والشرقية فنجران خلال الساعات القادمة.
وقال "الحصيني": الغبار "الزهري" من خفيف لمتوسط يتمركز على الكويت والمنطقة الشرقية والصمان وخط الرياض الشرقية عصر اليوم الاثنين 4/ 11/ 1442هـ.
وأتابع: "متوقع أن يتحرك الغبار نواحي جنوب الرياض والشرقية فنجران خلال الساعات القادمة، إلا أن يصرفها الله".
وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر": "إن بقايا غبار أمس يطبق على أجزاء من نجران واليمن وعسير والباحة".
خبير الطقس "الحصيني": توقع تحرك الغبار "الزهري" نواحي الرياض والشرقية ونجران خلال الساعات القادمة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-06-14
توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، تحرك الغبار "الزهري" نواحي جنوب الرياض والشرقية فنجران خلال الساعات القادمة.
وقال "الحصيني": الغبار "الزهري" من خفيف لمتوسط يتمركز على الكويت والمنطقة الشرقية والصمان وخط الرياض الشرقية عصر اليوم الاثنين 4/ 11/ 1442هـ.
وأتابع: "متوقع أن يتحرك الغبار نواحي جنوب الرياض والشرقية فنجران خلال الساعات القادمة، إلا أن يصرفها الله".
وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر": "إن بقايا غبار أمس يطبق على أجزاء من نجران واليمن وعسير والباحة".
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
04:35 PM
خبير الطقس "الحصيني": توقع تحرك الغبار "الزهري" نواحي الرياض والشرقية ونجران خلال الساعات القادمة
من خفيف لمتوسط يتمركز على الكويت والصمان
توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، تحرك الغبار "الزهري" نواحي جنوب الرياض والشرقية فنجران خلال الساعات القادمة.
وقال "الحصيني": الغبار "الزهري" من خفيف لمتوسط يتمركز على الكويت والمنطقة الشرقية والصمان وخط الرياض الشرقية عصر اليوم الاثنين 4/ 11/ 1442هـ.
وأتابع: "متوقع أن يتحرك الغبار نواحي جنوب الرياض والشرقية فنجران خلال الساعات القادمة، إلا أن يصرفها الله".
وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر": "إن بقايا غبار أمس يطبق على أجزاء من نجران واليمن وعسير والباحة".