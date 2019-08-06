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"ابن عذبان" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله عطية أحمد آل مفلح العيسى الملقب بابن عذبان .

ويعد "ابن عذبان" من وجهاء بني عيسى اشتهر بكرمه وحبه لأعمال الخير وله أكثر من 45 ولدًا، عدد كبير من أبنائه مشاركون في الدفاع عن دينهم ووطنهم لردع العدوان الحوثي.

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"ابن عذبان" إلى رحمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله عطية أحمد آل مفلح العيسى الملقب بابن عذبان .

ويعد "ابن عذبان" من وجهاء بني عيسى اشتهر بكرمه وحبه لأعمال الخير وله أكثر من 45 ولدًا، عدد كبير من أبنائه مشاركون في الدفاع عن دينهم ووطنهم لردع العدوان الحوثي.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
01:20 AM

"ابن عذبان" إلى رحمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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676

انتقل إلى رحمة الله عطية أحمد آل مفلح العيسى الملقب بابن عذبان .

ويعد "ابن عذبان" من وجهاء بني عيسى اشتهر بكرمه وحبه لأعمال الخير وله أكثر من 45 ولدًا، عدد كبير من أبنائه مشاركون في الدفاع عن دينهم ووطنهم لردع العدوان الحوثي.

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53.8 مليار

31 يوليو
31,384
10 مليارات ..

10 مليارات ..

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