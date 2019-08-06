"ابن عذبان" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله عطية أحمد آل مفلح العيسى الملقب بابن عذبان .
ويعد "ابن عذبان" من وجهاء بني عيسى اشتهر بكرمه وحبه لأعمال الخير وله أكثر من 45 ولدًا، عدد كبير من أبنائه مشاركون في الدفاع عن دينهم ووطنهم لردع العدوان الحوثي.
انتقل إلى رحمة الله عطية أحمد آل مفلح العيسى الملقب بابن عذبان .
ويعد "ابن عذبان" من وجهاء بني عيسى اشتهر بكرمه وحبه لأعمال الخير وله أكثر من 45 ولدًا، عدد كبير من أبنائه مشاركون في الدفاع عن دينهم ووطنهم لردع العدوان الحوثي.
انتقل إلى رحمة الله عطية أحمد آل مفلح العيسى الملقب بابن عذبان .
ويعد "ابن عذبان" من وجهاء بني عيسى اشتهر بكرمه وحبه لأعمال الخير وله أكثر من 45 ولدًا، عدد كبير من أبنائه مشاركون في الدفاع عن دينهم ووطنهم لردع العدوان الحوثي.
انتقل إلى رحمة الله عطية أحمد آل مفلح العيسى الملقب بابن عذبان .
ويعد "ابن عذبان" من وجهاء بني عيسى اشتهر بكرمه وحبه لأعمال الخير وله أكثر من 45 ولدًا، عدد كبير من أبنائه مشاركون في الدفاع عن دينهم ووطنهم لردع العدوان الحوثي.