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ابتداءً من اليوم.. إجراءات صارمة لتطبيق الحظر الشامل في الخرطوم

خاصة عبور الكباري وإيقاف حركة المواصلات العامة والمركبات الخاصة

أعلن وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح؛ صدور قرارات وإجراءات صارمة ابتداءً من اليوم، لتطبيق الحظر الشامل في ولاية الخرطوم، وخاصة عبور الكباري بجانب إيقاف حركة المواصلات العامة والمركبات الخاصة.

وقال إن غرفة ولاية الخرطوم أصدرت توجيهات صارمة بدأت تطبيقها منذ أمس، وستطبّق بصرامة أكثر من اليوم تتمثل في إيقاف أي وسيلة مواصلات عامة بجانب العربات الخاصة وسحب الرخصة والسيارة وفتح بلاغات في مواجهة السائق.

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ابتداءً من اليوم.. إجراءات صارمة لتطبيق الحظر الشامل في الخرطوم
سبق

أعلن وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح؛ صدور قرارات وإجراءات صارمة ابتداءً من اليوم، لتطبيق الحظر الشامل في ولاية الخرطوم، وخاصة عبور الكباري بجانب إيقاف حركة المواصلات العامة والمركبات الخاصة.

وقال إن غرفة ولاية الخرطوم أصدرت توجيهات صارمة بدأت تطبيقها منذ أمس، وستطبّق بصرامة أكثر من اليوم تتمثل في إيقاف أي وسيلة مواصلات عامة بجانب العربات الخاصة وسحب الرخصة والسيارة وفتح بلاغات في مواجهة السائق.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
11:37 AM

ابتداءً من اليوم.. إجراءات صارمة لتطبيق الحظر الشامل في الخرطوم

خاصة عبور الكباري وإيقاف حركة المواصلات العامة والمركبات الخاصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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أعلن وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح؛ صدور قرارات وإجراءات صارمة ابتداءً من اليوم، لتطبيق الحظر الشامل في ولاية الخرطوم، وخاصة عبور الكباري بجانب إيقاف حركة المواصلات العامة والمركبات الخاصة.

وقال إن غرفة ولاية الخرطوم أصدرت توجيهات صارمة بدأت تطبيقها منذ أمس، وستطبّق بصرامة أكثر من اليوم تتمثل في إيقاف أي وسيلة مواصلات عامة بجانب العربات الخاصة وسحب الرخصة والسيارة وفتح بلاغات في مواجهة السائق.

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