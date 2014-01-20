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انفجارات عنيفة تهز صنعاء.. وغارات مكثفة يشنها التحالف

إجراءات وقائية لحماية المدنيين والقصف يتوافق مع القانون الدولي

هزت قبل قليل انفجارات عنيفة وسط العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد ساعات من إعلان التحالف عن عمليات نوعية تنفذها ضد الميليشيات الحوثية.

وبينت مصادر عسكرية أن عشرات الغارات نفذتها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، بقيادة المملكة خلال الساعات الماضية مستهدفة عدداً من المعسكرات الحوثية.

وكان قد أعلن التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن، (السبت)، عن إطلاق عملية نوعية في العاصمة اليمنية صنعاء؛ لاستهداف شبكة متكاملة لقدرات الطائرات دون طيار ومرافقها اللوجستية.

ودعا "التحالف" في بيان المواطنين اليمنيين إلى الابتعاد عن المواقع المستهدفة في صنعاء.

وأكد "التحالف" على اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين، مشدداً على أن القصف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

"التحالف" يطلق عملية لتدمير شبكة الطائرات المسيرة للحوثي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انفجارات عنيفة تهز صنعاء.. وغارات مكثفة يشنها التحالف
سبق

هزت قبل قليل انفجارات عنيفة وسط العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد ساعات من إعلان التحالف عن عمليات نوعية تنفذها ضد الميليشيات الحوثية.

وبينت مصادر عسكرية أن عشرات الغارات نفذتها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، بقيادة المملكة خلال الساعات الماضية مستهدفة عدداً من المعسكرات الحوثية.

وكان قد أعلن التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن، (السبت)، عن إطلاق عملية نوعية في العاصمة اليمنية صنعاء؛ لاستهداف شبكة متكاملة لقدرات الطائرات دون طيار ومرافقها اللوجستية.

ودعا "التحالف" في بيان المواطنين اليمنيين إلى الابتعاد عن المواقع المستهدفة في صنعاء.

وأكد "التحالف" على اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين، مشدداً على أن القصف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
12:25 AM
اخر تعديل
20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
08:18 AM

انفجارات عنيفة تهز صنعاء.. وغارات مكثفة يشنها التحالف

إجراءات وقائية لحماية المدنيين والقصف يتوافق مع القانون الدولي

A A A
فهد كاملي - الحد الجنوبي
12
16,777

هزت قبل قليل انفجارات عنيفة وسط العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد ساعات من إعلان التحالف عن عمليات نوعية تنفذها ضد الميليشيات الحوثية.

وبينت مصادر عسكرية أن عشرات الغارات نفذتها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، بقيادة المملكة خلال الساعات الماضية مستهدفة عدداً من المعسكرات الحوثية.

وكان قد أعلن التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن، (السبت)، عن إطلاق عملية نوعية في العاصمة اليمنية صنعاء؛ لاستهداف شبكة متكاملة لقدرات الطائرات دون طيار ومرافقها اللوجستية.

ودعا "التحالف" في بيان المواطنين اليمنيين إلى الابتعاد عن المواقع المستهدفة في صنعاء.

وأكد "التحالف" على اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين، مشدداً على أن القصف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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