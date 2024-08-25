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"الشهري": إقبال كبير على التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة عبر نظام "نور"

سيتم بث فيديو توضيحي حول آليات الدخول عبر منصات الوزارة

أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم ابتسام الشهري، وجود إقبال كبير على التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة عبر نظام "نور"، مشيرة إلى أن ذلك يعد مؤشرًا جيدًا.

ولفتت "الشهري" إلى أنه سيتم بث فيديو توضيحي حول آليات التسجيل عبر منصات الوزارة، داعية أولياء الأمور لمتابعته؛ لتضمنه تفاصيل أكثر حول عملية تسجيل أبنائهم.

وذكرت في أول ظهور إعلامي لها منذ تكليفها بالوزارة الأسبوع الماضي، في مداخلة مع قناة "الإخبارية" اليوم؛ أن أبرز مكاسب مدارس الطفولة المبكرة هو تجويد مخرجات التعليم، وتوفير أكثر من 2 مليار ريال سيتم استثمارها في مشاريع أخرى.

وأوضحت "الشهري" أن وزارة التعليم بذلت جهودًا كبيرة خلال فترة قصيرة لإنجاز المشروع، وذلك خلال فترة الخمسة الأشهر الماضية، منذ تسمية وإطلاق المشروع؛ حيث تواصلت الجهود ليلًا ونهارًا خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف؛ لتجهيز كامل احتياجات المباني المدرسية بشكل كامل ومنفصل؛ دورات مياه منفصلة للبنين، ودورات مياه منفصلة للبنات، وتجهيز أماكن الفسح والساحات الخارجية.

وكانت مدير عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم، ندى بنت صالح السماعيل، قد أكدت في وقت سابق أن الهدف من مدارس الطفولة المبكرة، هو تجويد عملية التعليم، وردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، وكذلك ردم الفجوة بين البنين والبنات في المستوى التحصيلي، مشيرة إلى استحداث 3 آلاف و483 فصلًا جديدًا تستوعب 80 ألفًا و675 طفلًا.

وذكرت أن تطبيق مشروع مدارس الطفولة المبكرة في 1460 مدرسة، على مستوى إدارت تعليم مناطق ومحافظات المملكة، مبينة أنه تم تجهيز فصول منفصلة ودورات مياه منفصلة للبنين، مؤكدة أنه في حال عدم رغبة ولي الأمر يستطيع نقل ابنه إلى مدرسة بنين مجاورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشهري": إقبال كبير على التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة عبر نظام "نور"
سبق

أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم ابتسام الشهري، وجود إقبال كبير على التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة عبر نظام "نور"، مشيرة إلى أن ذلك يعد مؤشرًا جيدًا.

ولفتت "الشهري" إلى أنه سيتم بث فيديو توضيحي حول آليات التسجيل عبر منصات الوزارة، داعية أولياء الأمور لمتابعته؛ لتضمنه تفاصيل أكثر حول عملية تسجيل أبنائهم.

وذكرت في أول ظهور إعلامي لها منذ تكليفها بالوزارة الأسبوع الماضي، في مداخلة مع قناة "الإخبارية" اليوم؛ أن أبرز مكاسب مدارس الطفولة المبكرة هو تجويد مخرجات التعليم، وتوفير أكثر من 2 مليار ريال سيتم استثمارها في مشاريع أخرى.

وأوضحت "الشهري" أن وزارة التعليم بذلت جهودًا كبيرة خلال فترة قصيرة لإنجاز المشروع، وذلك خلال فترة الخمسة الأشهر الماضية، منذ تسمية وإطلاق المشروع؛ حيث تواصلت الجهود ليلًا ونهارًا خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف؛ لتجهيز كامل احتياجات المباني المدرسية بشكل كامل ومنفصل؛ دورات مياه منفصلة للبنين، ودورات مياه منفصلة للبنات، وتجهيز أماكن الفسح والساحات الخارجية.

وكانت مدير عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم، ندى بنت صالح السماعيل، قد أكدت في وقت سابق أن الهدف من مدارس الطفولة المبكرة، هو تجويد عملية التعليم، وردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، وكذلك ردم الفجوة بين البنين والبنات في المستوى التحصيلي، مشيرة إلى استحداث 3 آلاف و483 فصلًا جديدًا تستوعب 80 ألفًا و675 طفلًا.

وذكرت أن تطبيق مشروع مدارس الطفولة المبكرة في 1460 مدرسة، على مستوى إدارت تعليم مناطق ومحافظات المملكة، مبينة أنه تم تجهيز فصول منفصلة ودورات مياه منفصلة للبنين، مؤكدة أنه في حال عدم رغبة ولي الأمر يستطيع نقل ابنه إلى مدرسة بنين مجاورة.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
08:12 PM

"الشهري": إقبال كبير على التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة عبر نظام "نور"

سيتم بث فيديو توضيحي حول آليات الدخول عبر منصات الوزارة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
8
2,147

أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم ابتسام الشهري، وجود إقبال كبير على التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة عبر نظام "نور"، مشيرة إلى أن ذلك يعد مؤشرًا جيدًا.

ولفتت "الشهري" إلى أنه سيتم بث فيديو توضيحي حول آليات التسجيل عبر منصات الوزارة، داعية أولياء الأمور لمتابعته؛ لتضمنه تفاصيل أكثر حول عملية تسجيل أبنائهم.

وذكرت في أول ظهور إعلامي لها منذ تكليفها بالوزارة الأسبوع الماضي، في مداخلة مع قناة "الإخبارية" اليوم؛ أن أبرز مكاسب مدارس الطفولة المبكرة هو تجويد مخرجات التعليم، وتوفير أكثر من 2 مليار ريال سيتم استثمارها في مشاريع أخرى.

وأوضحت "الشهري" أن وزارة التعليم بذلت جهودًا كبيرة خلال فترة قصيرة لإنجاز المشروع، وذلك خلال فترة الخمسة الأشهر الماضية، منذ تسمية وإطلاق المشروع؛ حيث تواصلت الجهود ليلًا ونهارًا خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف؛ لتجهيز كامل احتياجات المباني المدرسية بشكل كامل ومنفصل؛ دورات مياه منفصلة للبنين، ودورات مياه منفصلة للبنات، وتجهيز أماكن الفسح والساحات الخارجية.

وكانت مدير عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم، ندى بنت صالح السماعيل، قد أكدت في وقت سابق أن الهدف من مدارس الطفولة المبكرة، هو تجويد عملية التعليم، وردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، وكذلك ردم الفجوة بين البنين والبنات في المستوى التحصيلي، مشيرة إلى استحداث 3 آلاف و483 فصلًا جديدًا تستوعب 80 ألفًا و675 طفلًا.

وذكرت أن تطبيق مشروع مدارس الطفولة المبكرة في 1460 مدرسة، على مستوى إدارت تعليم مناطق ومحافظات المملكة، مبينة أنه تم تجهيز فصول منفصلة ودورات مياه منفصلة للبنين، مؤكدة أنه في حال عدم رغبة ولي الأمر يستطيع نقل ابنه إلى مدرسة بنين مجاورة.

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