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"النفط" يرتفع ومزيج "برنت" يصل إلى 63.61 دولار للبرميل

سجّل الخام الأمريكي ارتفاعاً قدره 33 سنتاً ليبلغ 54.32 دولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في عقود شهر أقرب استحقاق، إلى 63.61 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش، مرتفعًا 32 سنتًا أو 0.5% عن مستوى الإغلاق يوم الجمعة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.32 دولارًا للبرميل بزيادة 33 سنتًا أو 0.6%.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"النفط" يرتفع ومزيج "برنت" يصل إلى 63.61 دولار للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط اليوم؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في عقود شهر أقرب استحقاق، إلى 63.61 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش، مرتفعًا 32 سنتًا أو 0.5% عن مستوى الإغلاق يوم الجمعة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.32 دولارًا للبرميل بزيادة 33 سنتًا أو 0.6%.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
10:49 AM

"النفط" يرتفع ومزيج "برنت" يصل إلى 63.61 دولار للبرميل

سجّل الخام الأمريكي ارتفاعاً قدره 33 سنتاً ليبلغ 54.32 دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط اليوم؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في عقود شهر أقرب استحقاق، إلى 63.61 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش، مرتفعًا 32 سنتًا أو 0.5% عن مستوى الإغلاق يوم الجمعة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.32 دولارًا للبرميل بزيادة 33 سنتًا أو 0.6%.

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