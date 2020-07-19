وبينت الوكالة أن 15 مصاباً نقلوا إلى مستشفيات في تركيا بعضهم في حالة حرجة.

ووفقاً لـ"رويترز"، وقع الحادث بقرية على الحدود مع إقليم كلس بجنوب تركيا.

قتل خمسة أشخاص وأصيب 85 آخرون، اليوم (الأحد)، في هجوم بسيارة ملغومة بمنطقة أعزاز في شمال غرب سوريا.

5 قتلى و85 مصاباً في هجوم بسيارة ملغومة شمال سوريا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-19 قتل خمسة أشخاص وأصيب 85 آخرون، اليوم (الأحد)، في هجوم بسيارة ملغومة بمنطقة أعزاز في شمال غرب سوريا. ووفقاً لـ"رويترز"، وقع الحادث بقرية على الحدود مع إقليم كلس بجنوب تركيا. وبينت الوكالة أن 15 مصاباً نقلوا إلى مستشفيات في تركيا بعضهم في حالة حرجة.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 10:08 PM

5 قتلى و85 مصاباً في هجوم بسيارة ملغومة شمال سوريا نقل 15 جريحاً في حالة حرجة إلى مستشفيات تركيا





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قتل خمسة أشخاص وأصيب 85 آخرون، اليوم (الأحد)، في هجوم بسيارة ملغومة بمنطقة أعزاز في شمال غرب سوريا.

ووفقاً لـ"رويترز"، وقع الحادث بقرية على الحدود مع إقليم كلس بجنوب تركيا.

وبينت الوكالة أن 15 مصاباً نقلوا إلى مستشفيات في تركيا بعضهم في حالة حرجة.