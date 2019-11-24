"الزعيم" يواجه "الترجي" في أولى مبارياته في كأس العالم للأندية

تترقب جماهير الكرة السعودية عامة والهلاليين بصفة خاصة، أولى مواجهات الفريق في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستُقام في قطر الشهر المقبل.

وسيواجه الهلال العالمي فريق الترجي التونسي في أولى مبارياته يوم 14 من ديسمبر المقبل وفي حال تغلبه على الفريق التونسي فسيواجه فلامنغو البرازيلي.

يُذكر أن أفضل نتيجة حققها فريق عربي في البطولة كانت للعين الإماراتي الذي واجه ريال مدريد الإسباني في نهائي المسابقة العام الماضي.

وكان الهلال قد أضاف لقبًا جديدًا له بعدما انضم لناديي النصر والاتحاد اللذين كانا أول من شرفا المملكة في الوصول للعالمية.