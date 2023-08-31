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حالة وفاة تغيب "الفرج".. والأخضر يواصل تحضيراته لموقعة فيتنام

سمح الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، لقائد الأخضر "سلمان الفرج" مغادرة المعسكر بسبب وفاة جدته. ‏

وواصل المنتخب السعودي، تدريباته في معسكره الذي يُقام حاليًا في مدينة الرياض، تحضيرًا لمواجهة منتخب فيتنام يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير ثم تمرين المربعات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.


من جهة أخرى، يواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غدٍ الثلاثاء عند الساعة السابعة والنصف مساءً على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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حالة وفاة تغيب "الفرج".. والأخضر يواصل تحضيراته لموقعة فيتنام
سبق

سمح الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، لقائد الأخضر "سلمان الفرج" مغادرة المعسكر بسبب وفاة جدته. ‏

وواصل المنتخب السعودي، تدريباته في معسكره الذي يُقام حاليًا في مدينة الرياض، تحضيرًا لمواجهة منتخب فيتنام يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير ثم تمرين المربعات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.


من جهة أخرى، يواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غدٍ الثلاثاء عند الساعة السابعة والنصف مساءً على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
11:22 PM
اخر تعديل
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
07:45 AM

حالة وفاة تغيب "الفرج".. والأخضر يواصل تحضيراته لموقعة فيتنام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سمح الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، لقائد الأخضر "سلمان الفرج" مغادرة المعسكر بسبب وفاة جدته. ‏

وواصل المنتخب السعودي، تدريباته في معسكره الذي يُقام حاليًا في مدينة الرياض، تحضيرًا لمواجهة منتخب فيتنام يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير ثم تمرين المربعات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.


من جهة أخرى، يواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غدٍ الثلاثاء عند الساعة السابعة والنصف مساءً على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

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