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وزير الإعلام البحريني يشيد بالتنظيم الناجح لحج هذا العام

أعرب عن الشكر والتقدير لقيادة المملكة على جهودها العظيمة

أشاد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، بنجاح المملكة العربية السعودية في تنظيم مناسك الحج في أجواء صحية آمنة، رغم التحديات الاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وتحوراته الجديدة.

وأعرب الرميحي عن الشكر والتقدير لقيادة المملكة على جهودها العظيمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وحرصها على إقامة الشعيرة وتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم وفق إجراءات احترازية مثالية وفرت أعلى معايير الصحة والسلامة والراحة والطمأنينة، بفضل تضافر جهود المؤسسات الأمنية والصحية كافة.

وأكد وزير الإعلام البحريني أن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وخدماتها الجليلة لرعاية حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، تبعث الفخر والتقدير والاعتزاز في وجدان الشعوب الإسلامية.

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وزير الإعلام البحريني يشيد بالتنظيم الناجح لحج هذا العام
سبق

أشاد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، بنجاح المملكة العربية السعودية في تنظيم مناسك الحج في أجواء صحية آمنة، رغم التحديات الاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وتحوراته الجديدة.

وأعرب الرميحي عن الشكر والتقدير لقيادة المملكة على جهودها العظيمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وحرصها على إقامة الشعيرة وتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم وفق إجراءات احترازية مثالية وفرت أعلى معايير الصحة والسلامة والراحة والطمأنينة، بفضل تضافر جهود المؤسسات الأمنية والصحية كافة.

وأكد وزير الإعلام البحريني أن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وخدماتها الجليلة لرعاية حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، تبعث الفخر والتقدير والاعتزاز في وجدان الشعوب الإسلامية.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
01:58 PM

وزير الإعلام البحريني يشيد بالتنظيم الناجح لحج هذا العام

أعرب عن الشكر والتقدير لقيادة المملكة على جهودها العظيمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أشاد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، بنجاح المملكة العربية السعودية في تنظيم مناسك الحج في أجواء صحية آمنة، رغم التحديات الاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وتحوراته الجديدة.

وأعرب الرميحي عن الشكر والتقدير لقيادة المملكة على جهودها العظيمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وحرصها على إقامة الشعيرة وتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم وفق إجراءات احترازية مثالية وفرت أعلى معايير الصحة والسلامة والراحة والطمأنينة، بفضل تضافر جهود المؤسسات الأمنية والصحية كافة.

وأكد وزير الإعلام البحريني أن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وخدماتها الجليلة لرعاية حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، تبعث الفخر والتقدير والاعتزاز في وجدان الشعوب الإسلامية.

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