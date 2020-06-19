النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 4301 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 150292

الكويت تعلن شفاء 678 حالة من كورونا

إجمالي عدد المتعافين يرتفع إلى 30190

سجلت الكويت، اليوم، 678 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 30190 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت تعلن شفاء 678 حالة من كورونا
سبق

سجلت الكويت، اليوم، 678 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 30190 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
02:25 PM

الكويت تعلن شفاء 678 حالة من كورونا

إجمالي عدد المتعافين يرتفع إلى 30190

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
0
454

سجلت الكويت، اليوم، 678 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 30190 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,232
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,028
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,895
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,346

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة