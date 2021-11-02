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فيديو مرعب.. مباراة تنتهي بإطلاق نار وفرار اللاعبين والحكام

إصابة مدرب فريق أرجنتيني برصاصة في الكتف

كشف فيديو مرعب عن لحظة فرار جماعي للاعبين والحكام؛ بسبب إطلاق نار خلال مباراة في دوري الدرجة الثالثة الأرجنتيني لكرة القدم في إقليم مندوزا.

وحسب صحيفة "أوليه" الرياضية، أصيب مدرب فريق فيرو الأرجنتيني ماوريسيو روميرو، بطلق ناري في الكتف، خلال مباراة بين فريقي هوراكان لاس هيراس ومنافسه فيرو دي جنرال بيكو، في دوري الدرجة الثالثة الأرجنتيني لكرة القدم باقليم مندوزا.

وقالت الصحيفة: إن مجموعات منظمة من جماهير فريق هوراكان لاس هيراس، تشاجروا فيما بينهم خلال المباراة.

وأظهرت لقطات فيديو لاعبي الفريقين والحكام وهم يركضون بحثاً عن غطاء، بينما يختبئ مشجعون ومدربون ولاعبون خلف الجدران مع دوي صوت الرصاص في الملعب.

وأظهر مقطع فيديو آخر المدرب روميرو، وهو يعالَج من جرح في كتفه، وقال النادي في وقت لاحق إنه ذهب إلى المستشفى.


وكتب نادي فيرو على "تويتر": روميرو يبلي بلاءً حسناً، وهو بعيد عن الخطر. بعد مغادرة الملعب خضع لفحوص في مستشفى محلي، وهو الآن يعطي إفادة للشرطة.

وقال "هوراكان" في منشور على "فيسبوك": إن القتال يدمر النادي، وأضاف: يتم إبعاد العائلات عن الملاعب منذ سنوات. نتمنى أن يبتعد كل من يضر بالنادي حتى يتمكن المشجعون الحقيقيون من العودة.

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فيديو مرعب.. مباراة تنتهي بإطلاق نار وفرار اللاعبين والحكام
سبق

كشف فيديو مرعب عن لحظة فرار جماعي للاعبين والحكام؛ بسبب إطلاق نار خلال مباراة في دوري الدرجة الثالثة الأرجنتيني لكرة القدم في إقليم مندوزا.

وحسب صحيفة "أوليه" الرياضية، أصيب مدرب فريق فيرو الأرجنتيني ماوريسيو روميرو، بطلق ناري في الكتف، خلال مباراة بين فريقي هوراكان لاس هيراس ومنافسه فيرو دي جنرال بيكو، في دوري الدرجة الثالثة الأرجنتيني لكرة القدم باقليم مندوزا.

وقالت الصحيفة: إن مجموعات منظمة من جماهير فريق هوراكان لاس هيراس، تشاجروا فيما بينهم خلال المباراة.

وأظهرت لقطات فيديو لاعبي الفريقين والحكام وهم يركضون بحثاً عن غطاء، بينما يختبئ مشجعون ومدربون ولاعبون خلف الجدران مع دوي صوت الرصاص في الملعب.

وأظهر مقطع فيديو آخر المدرب روميرو، وهو يعالَج من جرح في كتفه، وقال النادي في وقت لاحق إنه ذهب إلى المستشفى.


وكتب نادي فيرو على "تويتر": روميرو يبلي بلاءً حسناً، وهو بعيد عن الخطر. بعد مغادرة الملعب خضع لفحوص في مستشفى محلي، وهو الآن يعطي إفادة للشرطة.

وقال "هوراكان" في منشور على "فيسبوك": إن القتال يدمر النادي، وأضاف: يتم إبعاد العائلات عن الملاعب منذ سنوات. نتمنى أن يبتعد كل من يضر بالنادي حتى يتمكن المشجعون الحقيقيون من العودة.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
03:33 PM

فيديو مرعب.. مباراة تنتهي بإطلاق نار وفرار اللاعبين والحكام

إصابة مدرب فريق أرجنتيني برصاصة في الكتف

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أيمن حسن - الرياض
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كشف فيديو مرعب عن لحظة فرار جماعي للاعبين والحكام؛ بسبب إطلاق نار خلال مباراة في دوري الدرجة الثالثة الأرجنتيني لكرة القدم في إقليم مندوزا.

وحسب صحيفة "أوليه" الرياضية، أصيب مدرب فريق فيرو الأرجنتيني ماوريسيو روميرو، بطلق ناري في الكتف، خلال مباراة بين فريقي هوراكان لاس هيراس ومنافسه فيرو دي جنرال بيكو، في دوري الدرجة الثالثة الأرجنتيني لكرة القدم باقليم مندوزا.

وقالت الصحيفة: إن مجموعات منظمة من جماهير فريق هوراكان لاس هيراس، تشاجروا فيما بينهم خلال المباراة.

وأظهرت لقطات فيديو لاعبي الفريقين والحكام وهم يركضون بحثاً عن غطاء، بينما يختبئ مشجعون ومدربون ولاعبون خلف الجدران مع دوي صوت الرصاص في الملعب.

وأظهر مقطع فيديو آخر المدرب روميرو، وهو يعالَج من جرح في كتفه، وقال النادي في وقت لاحق إنه ذهب إلى المستشفى.


وكتب نادي فيرو على "تويتر": روميرو يبلي بلاءً حسناً، وهو بعيد عن الخطر. بعد مغادرة الملعب خضع لفحوص في مستشفى محلي، وهو الآن يعطي إفادة للشرطة.

وقال "هوراكان" في منشور على "فيسبوك": إن القتال يدمر النادي، وأضاف: يتم إبعاد العائلات عن الملاعب منذ سنوات. نتمنى أن يبتعد كل من يضر بالنادي حتى يتمكن المشجعون الحقيقيون من العودة.

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