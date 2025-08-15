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شاهد.. طبيب "الرفحاويين" يقسم إجازته السنوية بين قضاء وقته مع أهله وعلاج مرضى مدينته بالمجان

شفاؤه من السرطان كان حافزًا له للعمل التطوعي في تخصصه

يقسّم ويوزّع طبيب الرفحاويين الذي يملك خبرات واسعة في جراحة العظام والمفاصل، إجازته السنوية ما بين قضاء وقته مع أهله ومرضى مدينته "رفحاء" ليعالج أبناءها تطوعًا وبالمجان ممن تعثر وصولهم للمستشفيات المتقدمة.

وفي التفاصيل، قال الدكتور أحمد عنيزان الشمري، استشاري جراحة العظام والمفاصل، في تقرير منصور المزهم لـ"برنامج mbc في أسبوع": "تطوعي بدأ منذ نهاية دراساتي في كلية الطب بحصولي على البورد في جراحة العظام اكتسبت المهارة والمعرفة التي تؤهلني لتقديم ما ينفع ويفيد محافظتي ومدينتي التي ولدت وتربيت بها، فخصّصت جزءًا من وقتي أثناء الإجازات والزيارات للقيام بإجراء العمليات ومعالجة المرضى أو معاينتهم في العيادة".

ودفعت خبرة الشمري وكفاءته، مستشفى مدينته "رفحاء العام" لاستقطابه والتعاقد معه مؤقتًا في أحد عقود وزارة الصحة ليجري أكثر من 25 عملية جراحية ناجحة لأبناء مدينته.

وأوضح الاستشاري الشمري أنه تتم معاينة المرضى من خلال العيادة، ومن يحتاج منهم عملية يتم إجراؤها له في رفحاء أو في الرياض إذا كانت الحالة تستدعي ذلك.

وأشار أنه في خلال زيارته الحالية الأسبوع الحالي أجرى تقريبًا 28 عملية في غضون شهرين، مضيفًا أن "بعض المرضى يتواصل معي عن طريق الجوال والواتساب والاتصالات، ويتم تقديم الاستشارات لهم، والبعض منهم يحتاج إلى المعاينة، وأطلب منهم مراجعتي في العيادة".

وأصيب "الشمري" في آخر عامين من دراسته في كلية الطب؛ بمرض السرطان، إلا أن إصابته لم توقفه عن تحقيق حلمه في أن يكون طبيبًا، وتجاوز المرض، واجتاز مقاعد الدراسة في كلية الطب ليكون من أميز جراحي العظام والمفاصل في السعودية.

واعتبر الطبيب الشمري إصابته بمرض السرطان وشفائه منه؛ كان بمثابة المحفز الكبير له لتقديم أفضل وأقصى من يملكه من خبرات علمية ومعرفة طبية وجراحية لعلاج ومساعدة المرضى.

وسجل الاستشاري "الشمري" نجاحات نوعية في تخصصه كان آخرها، بحسب خبر نشرته "سبق"، نجاح عملية استبدال مفصل ركبة لمريضة بتقنية الروبوت الجراحي هي الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.

رفحاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. طبيب "الرفحاويين" يقسم إجازته السنوية بين قضاء وقته مع أهله وعلاج مرضى مدينته بالمجان
سبق

يقسّم ويوزّع طبيب الرفحاويين الذي يملك خبرات واسعة في جراحة العظام والمفاصل، إجازته السنوية ما بين قضاء وقته مع أهله ومرضى مدينته "رفحاء" ليعالج أبناءها تطوعًا وبالمجان ممن تعثر وصولهم للمستشفيات المتقدمة.

وفي التفاصيل، قال الدكتور أحمد عنيزان الشمري، استشاري جراحة العظام والمفاصل، في تقرير منصور المزهم لـ"برنامج mbc في أسبوع": "تطوعي بدأ منذ نهاية دراساتي في كلية الطب بحصولي على البورد في جراحة العظام اكتسبت المهارة والمعرفة التي تؤهلني لتقديم ما ينفع ويفيد محافظتي ومدينتي التي ولدت وتربيت بها، فخصّصت جزءًا من وقتي أثناء الإجازات والزيارات للقيام بإجراء العمليات ومعالجة المرضى أو معاينتهم في العيادة".

ودفعت خبرة الشمري وكفاءته، مستشفى مدينته "رفحاء العام" لاستقطابه والتعاقد معه مؤقتًا في أحد عقود وزارة الصحة ليجري أكثر من 25 عملية جراحية ناجحة لأبناء مدينته.

وأوضح الاستشاري الشمري أنه تتم معاينة المرضى من خلال العيادة، ومن يحتاج منهم عملية يتم إجراؤها له في رفحاء أو في الرياض إذا كانت الحالة تستدعي ذلك.

وأشار أنه في خلال زيارته الحالية الأسبوع الحالي أجرى تقريبًا 28 عملية في غضون شهرين، مضيفًا أن "بعض المرضى يتواصل معي عن طريق الجوال والواتساب والاتصالات، ويتم تقديم الاستشارات لهم، والبعض منهم يحتاج إلى المعاينة، وأطلب منهم مراجعتي في العيادة".

وأصيب "الشمري" في آخر عامين من دراسته في كلية الطب؛ بمرض السرطان، إلا أن إصابته لم توقفه عن تحقيق حلمه في أن يكون طبيبًا، وتجاوز المرض، واجتاز مقاعد الدراسة في كلية الطب ليكون من أميز جراحي العظام والمفاصل في السعودية.

واعتبر الطبيب الشمري إصابته بمرض السرطان وشفائه منه؛ كان بمثابة المحفز الكبير له لتقديم أفضل وأقصى من يملكه من خبرات علمية ومعرفة طبية وجراحية لعلاج ومساعدة المرضى.

وسجل الاستشاري "الشمري" نجاحات نوعية في تخصصه كان آخرها، بحسب خبر نشرته "سبق"، نجاح عملية استبدال مفصل ركبة لمريضة بتقنية الروبوت الجراحي هي الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
08:06 PM
اخر تعديل
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
08:58 PM

شاهد.. طبيب "الرفحاويين" يقسم إجازته السنوية بين قضاء وقته مع أهله وعلاج مرضى مدينته بالمجان

شفاؤه من السرطان كان حافزًا له للعمل التطوعي في تخصصه

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
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يقسّم ويوزّع طبيب الرفحاويين الذي يملك خبرات واسعة في جراحة العظام والمفاصل، إجازته السنوية ما بين قضاء وقته مع أهله ومرضى مدينته "رفحاء" ليعالج أبناءها تطوعًا وبالمجان ممن تعثر وصولهم للمستشفيات المتقدمة.

وفي التفاصيل، قال الدكتور أحمد عنيزان الشمري، استشاري جراحة العظام والمفاصل، في تقرير منصور المزهم لـ"برنامج mbc في أسبوع": "تطوعي بدأ منذ نهاية دراساتي في كلية الطب بحصولي على البورد في جراحة العظام اكتسبت المهارة والمعرفة التي تؤهلني لتقديم ما ينفع ويفيد محافظتي ومدينتي التي ولدت وتربيت بها، فخصّصت جزءًا من وقتي أثناء الإجازات والزيارات للقيام بإجراء العمليات ومعالجة المرضى أو معاينتهم في العيادة".

ودفعت خبرة الشمري وكفاءته، مستشفى مدينته "رفحاء العام" لاستقطابه والتعاقد معه مؤقتًا في أحد عقود وزارة الصحة ليجري أكثر من 25 عملية جراحية ناجحة لأبناء مدينته.

وأوضح الاستشاري الشمري أنه تتم معاينة المرضى من خلال العيادة، ومن يحتاج منهم عملية يتم إجراؤها له في رفحاء أو في الرياض إذا كانت الحالة تستدعي ذلك.

وأشار أنه في خلال زيارته الحالية الأسبوع الحالي أجرى تقريبًا 28 عملية في غضون شهرين، مضيفًا أن "بعض المرضى يتواصل معي عن طريق الجوال والواتساب والاتصالات، ويتم تقديم الاستشارات لهم، والبعض منهم يحتاج إلى المعاينة، وأطلب منهم مراجعتي في العيادة".

وأصيب "الشمري" في آخر عامين من دراسته في كلية الطب؛ بمرض السرطان، إلا أن إصابته لم توقفه عن تحقيق حلمه في أن يكون طبيبًا، وتجاوز المرض، واجتاز مقاعد الدراسة في كلية الطب ليكون من أميز جراحي العظام والمفاصل في السعودية.

واعتبر الطبيب الشمري إصابته بمرض السرطان وشفائه منه؛ كان بمثابة المحفز الكبير له لتقديم أفضل وأقصى من يملكه من خبرات علمية ومعرفة طبية وجراحية لعلاج ومساعدة المرضى.

وسجل الاستشاري "الشمري" نجاحات نوعية في تخصصه كان آخرها، بحسب خبر نشرته "سبق"، نجاح عملية استبدال مفصل ركبة لمريضة بتقنية الروبوت الجراحي هي الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.

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