النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرف على تفاصيل لائحة البقالات والتموينات الجديدة

تكشفت تفاصيل جديدة عن الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات والأسواق المركزية التي اعتمدها الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.

وتهدف هذه الاشتراطات المحدثة التي أُعدت بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة إلى تنظيم القطاع، ورفع جودته عن طريق تحسين الخدمة المقدَّمة للزبائن، من خلال تحديد اشتراطات التصميم الموحد، والتشغيل، والترخيص للبقالات والتموينات والأسواق المركزية وما في حكمها في السعودية، إضافة إلى تأكيد معايير الصحة والسلامة في حفظ وعَرْض ونقل وتخزين المواد الغذائية.. كما تسعى أيضًا إلى تطوير المظهر الخارجي والداخلي للبقالات والتموينات والأسواق المركزية.

ونصت لائحة الاشتراطات على تطبيق جميع الأنظمة والقواعد المعمول بها بخصوص استخدام العلامات التجارية داخل المملكة العربية السعودية، وتسمح بمزاولة النشاط دون إعاقة أو تزاحم في المعدات والتجهيزات أو العاملين، مع وجود انسيابية وسهولة في العمليات التي تتم في المحل، وأن يكون المحل مخصصًا لنشاط بيع المواد الغذائية المعبأة وأدوات العناية بالجسم والمنظفات والمطهرات وأدواتها والمنتجات البلاستيكية والورقية.

وتضمنت اللائحة أنه يجب أن يكون المبنى مستوفيًا جميع التراخيص اللازمة وفقًا لكود البناء السعودي، وأن تكون واجهة المحل بالكامل مصنوعة من الزجاج الشفاف (السيكوريت) وما في حكمه، ويسمح بالرؤية الواضحة من الداخل والخارج.

وأشارت إلى أنه في حالة وجود علامة تجارية مسجلة للمحل يجب أن يكون حجم اللافتة مناسبًا للواجهة الخارجية بارتفاع لا يقل عن 80 سم، وعرض لا يقل عن 300 سم، ولا يتجاوز واجهة المحل، وأن تشمل لافتة المحل كتابة اسم المنشأة حسب السجل التجاري، ورقم السجل التجاري. وفي حالة عدم وجود علامة تجارية مسجلة للمحل يجب أن تكون لافتة المحل مطابقة للتصميم والهوية البصرية في هذه اللائحة بالألوان، وبحجم ونوع الخط، والعلامة التجارية الموحدة.. ويحظر استخدام أي لافتات غير مطابقة للمواصفات أو التغيير في أماكن وأبعاد وأحجام التصميم المعتمد.

كما تضمنت الاشتراطات الحديثة معالجة التشوه البصري من خلال توحيد لوحة المحال بتصميم وشعار موحد للمحال التي لا تملك علامة تجارية. وحددت الاشتراطات تقيُّد جميع العاملين بزي موحد خاص بالعمل، مع توضيح اسم المنشأة عليه. كما يجب على العاملين في مجال المواد الغذائية والمنتجات ذات العلاقة بالصحة العامة تعليق الشهادة الصحية على الزي أثناء العمل.

وقد شارك القطاع الخاص في إعداد تلك الاشتراطات عبر ورش عمل، عُقدت مع المختصين بوكالة الوزارة للشؤون البلدية، وفي الأمانات، بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة والاستثمار.

وسيطبَّق القرار على طلبات الترخيص الجديدة لجميع البقالات والتموينات والأسواق المركزية. أما البقالات القائمة حاليًا فسيتم إعطاؤها مهلة لمدة 24 شهرًا لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الشروط المحدثة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرف على تفاصيل لائحة البقالات والتموينات الجديدة
سبق

تكشفت تفاصيل جديدة عن الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات والأسواق المركزية التي اعتمدها الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.

وتهدف هذه الاشتراطات المحدثة التي أُعدت بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة إلى تنظيم القطاع، ورفع جودته عن طريق تحسين الخدمة المقدَّمة للزبائن، من خلال تحديد اشتراطات التصميم الموحد، والتشغيل، والترخيص للبقالات والتموينات والأسواق المركزية وما في حكمها في السعودية، إضافة إلى تأكيد معايير الصحة والسلامة في حفظ وعَرْض ونقل وتخزين المواد الغذائية.. كما تسعى أيضًا إلى تطوير المظهر الخارجي والداخلي للبقالات والتموينات والأسواق المركزية.

ونصت لائحة الاشتراطات على تطبيق جميع الأنظمة والقواعد المعمول بها بخصوص استخدام العلامات التجارية داخل المملكة العربية السعودية، وتسمح بمزاولة النشاط دون إعاقة أو تزاحم في المعدات والتجهيزات أو العاملين، مع وجود انسيابية وسهولة في العمليات التي تتم في المحل، وأن يكون المحل مخصصًا لنشاط بيع المواد الغذائية المعبأة وأدوات العناية بالجسم والمنظفات والمطهرات وأدواتها والمنتجات البلاستيكية والورقية.

وتضمنت اللائحة أنه يجب أن يكون المبنى مستوفيًا جميع التراخيص اللازمة وفقًا لكود البناء السعودي، وأن تكون واجهة المحل بالكامل مصنوعة من الزجاج الشفاف (السيكوريت) وما في حكمه، ويسمح بالرؤية الواضحة من الداخل والخارج.

وأشارت إلى أنه في حالة وجود علامة تجارية مسجلة للمحل يجب أن يكون حجم اللافتة مناسبًا للواجهة الخارجية بارتفاع لا يقل عن 80 سم، وعرض لا يقل عن 300 سم، ولا يتجاوز واجهة المحل، وأن تشمل لافتة المحل كتابة اسم المنشأة حسب السجل التجاري، ورقم السجل التجاري. وفي حالة عدم وجود علامة تجارية مسجلة للمحل يجب أن تكون لافتة المحل مطابقة للتصميم والهوية البصرية في هذه اللائحة بالألوان، وبحجم ونوع الخط، والعلامة التجارية الموحدة.. ويحظر استخدام أي لافتات غير مطابقة للمواصفات أو التغيير في أماكن وأبعاد وأحجام التصميم المعتمد.

كما تضمنت الاشتراطات الحديثة معالجة التشوه البصري من خلال توحيد لوحة المحال بتصميم وشعار موحد للمحال التي لا تملك علامة تجارية. وحددت الاشتراطات تقيُّد جميع العاملين بزي موحد خاص بالعمل، مع توضيح اسم المنشأة عليه. كما يجب على العاملين في مجال المواد الغذائية والمنتجات ذات العلاقة بالصحة العامة تعليق الشهادة الصحية على الزي أثناء العمل.

وقد شارك القطاع الخاص في إعداد تلك الاشتراطات عبر ورش عمل، عُقدت مع المختصين بوكالة الوزارة للشؤون البلدية، وفي الأمانات، بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة والاستثمار.

وسيطبَّق القرار على طلبات الترخيص الجديدة لجميع البقالات والتموينات والأسواق المركزية. أما البقالات القائمة حاليًا فسيتم إعطاؤها مهلة لمدة 24 شهرًا لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الشروط المحدثة.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
09:11 PM

تعرف على تفاصيل لائحة البقالات والتموينات الجديدة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
11
34,761

تكشفت تفاصيل جديدة عن الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات والأسواق المركزية التي اعتمدها الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.

وتهدف هذه الاشتراطات المحدثة التي أُعدت بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة إلى تنظيم القطاع، ورفع جودته عن طريق تحسين الخدمة المقدَّمة للزبائن، من خلال تحديد اشتراطات التصميم الموحد، والتشغيل، والترخيص للبقالات والتموينات والأسواق المركزية وما في حكمها في السعودية، إضافة إلى تأكيد معايير الصحة والسلامة في حفظ وعَرْض ونقل وتخزين المواد الغذائية.. كما تسعى أيضًا إلى تطوير المظهر الخارجي والداخلي للبقالات والتموينات والأسواق المركزية.

ونصت لائحة الاشتراطات على تطبيق جميع الأنظمة والقواعد المعمول بها بخصوص استخدام العلامات التجارية داخل المملكة العربية السعودية، وتسمح بمزاولة النشاط دون إعاقة أو تزاحم في المعدات والتجهيزات أو العاملين، مع وجود انسيابية وسهولة في العمليات التي تتم في المحل، وأن يكون المحل مخصصًا لنشاط بيع المواد الغذائية المعبأة وأدوات العناية بالجسم والمنظفات والمطهرات وأدواتها والمنتجات البلاستيكية والورقية.

وتضمنت اللائحة أنه يجب أن يكون المبنى مستوفيًا جميع التراخيص اللازمة وفقًا لكود البناء السعودي، وأن تكون واجهة المحل بالكامل مصنوعة من الزجاج الشفاف (السيكوريت) وما في حكمه، ويسمح بالرؤية الواضحة من الداخل والخارج.

وأشارت إلى أنه في حالة وجود علامة تجارية مسجلة للمحل يجب أن يكون حجم اللافتة مناسبًا للواجهة الخارجية بارتفاع لا يقل عن 80 سم، وعرض لا يقل عن 300 سم، ولا يتجاوز واجهة المحل، وأن تشمل لافتة المحل كتابة اسم المنشأة حسب السجل التجاري، ورقم السجل التجاري. وفي حالة عدم وجود علامة تجارية مسجلة للمحل يجب أن تكون لافتة المحل مطابقة للتصميم والهوية البصرية في هذه اللائحة بالألوان، وبحجم ونوع الخط، والعلامة التجارية الموحدة.. ويحظر استخدام أي لافتات غير مطابقة للمواصفات أو التغيير في أماكن وأبعاد وأحجام التصميم المعتمد.

كما تضمنت الاشتراطات الحديثة معالجة التشوه البصري من خلال توحيد لوحة المحال بتصميم وشعار موحد للمحال التي لا تملك علامة تجارية. وحددت الاشتراطات تقيُّد جميع العاملين بزي موحد خاص بالعمل، مع توضيح اسم المنشأة عليه. كما يجب على العاملين في مجال المواد الغذائية والمنتجات ذات العلاقة بالصحة العامة تعليق الشهادة الصحية على الزي أثناء العمل.

وقد شارك القطاع الخاص في إعداد تلك الاشتراطات عبر ورش عمل، عُقدت مع المختصين بوكالة الوزارة للشؤون البلدية، وفي الأمانات، بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة والاستثمار.

وسيطبَّق القرار على طلبات الترخيص الجديدة لجميع البقالات والتموينات والأسواق المركزية. أما البقالات القائمة حاليًا فسيتم إعطاؤها مهلة لمدة 24 شهرًا لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الشروط المحدثة.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,272
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,386
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,345
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,215

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة