النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحج" ترتبط بنظام "مراسلات"

في إطار مواكبة التحول الرقمي

ارتبطت وزارة الحج والعمرة بنظام المراسلات الإلكترونية الحكومية "مراسلات"، الذي طوره برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بمسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة.

ويساهم النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية "مراسلات" في تسهيل إتمام المراسلات، وتوفير الوقت والجهد على العاملين في أقسام الاتصالات الإدارية إلى جانب تقليل المصاريف التشغيلية والأعباء عن الجهات الحكومية، وتوفير البيانات المطلوبة لإتمام الإجراءات الحكومية، بالإضافة إلى رفع مستوى الأمن والحفظ للمستندات الحكومية، والتقليل من استخدام الورق عبر تبادل المراسلات والمستندات إلكترونياً.

تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة الحج والعمرة لمواكبة التحول الرقمي للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوظيف أحدث التقنيات للمساهمة في تطوير آليات العمل وجعلها أكثر أماناً، واختصار المدة المستغرقة في إتمام الأعمال وذلك وفق أعلى مستويات الأداء والموثوقية، وبهذا الارتباط يصل إجمالي الجهات الحكومية المستفيدة من النظام إلى 54 جهة حكومية.

ويسعى برنامج "يسّر" من خلال إتاحة نظام "مراسلات" إلى دعم الجهات الحكومية في المملكة، لتحقيق أعلى استفادة ممكنة من مواردها وطاقاتها البشرية، وإضفاء المزيد من المرونة على سير العمل.

وزارة الحج والعمرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحج" ترتبط بنظام "مراسلات"
سبق

ارتبطت وزارة الحج والعمرة بنظام المراسلات الإلكترونية الحكومية "مراسلات"، الذي طوره برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بمسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة.

ويساهم النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية "مراسلات" في تسهيل إتمام المراسلات، وتوفير الوقت والجهد على العاملين في أقسام الاتصالات الإدارية إلى جانب تقليل المصاريف التشغيلية والأعباء عن الجهات الحكومية، وتوفير البيانات المطلوبة لإتمام الإجراءات الحكومية، بالإضافة إلى رفع مستوى الأمن والحفظ للمستندات الحكومية، والتقليل من استخدام الورق عبر تبادل المراسلات والمستندات إلكترونياً.

تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة الحج والعمرة لمواكبة التحول الرقمي للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوظيف أحدث التقنيات للمساهمة في تطوير آليات العمل وجعلها أكثر أماناً، واختصار المدة المستغرقة في إتمام الأعمال وذلك وفق أعلى مستويات الأداء والموثوقية، وبهذا الارتباط يصل إجمالي الجهات الحكومية المستفيدة من النظام إلى 54 جهة حكومية.

ويسعى برنامج "يسّر" من خلال إتاحة نظام "مراسلات" إلى دعم الجهات الحكومية في المملكة، لتحقيق أعلى استفادة ممكنة من مواردها وطاقاتها البشرية، وإضفاء المزيد من المرونة على سير العمل.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
03:37 PM

"الحج" ترتبط بنظام "مراسلات"

في إطار مواكبة التحول الرقمي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,203

ارتبطت وزارة الحج والعمرة بنظام المراسلات الإلكترونية الحكومية "مراسلات"، الذي طوره برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بمسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة.

ويساهم النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية "مراسلات" في تسهيل إتمام المراسلات، وتوفير الوقت والجهد على العاملين في أقسام الاتصالات الإدارية إلى جانب تقليل المصاريف التشغيلية والأعباء عن الجهات الحكومية، وتوفير البيانات المطلوبة لإتمام الإجراءات الحكومية، بالإضافة إلى رفع مستوى الأمن والحفظ للمستندات الحكومية، والتقليل من استخدام الورق عبر تبادل المراسلات والمستندات إلكترونياً.

تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة الحج والعمرة لمواكبة التحول الرقمي للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوظيف أحدث التقنيات للمساهمة في تطوير آليات العمل وجعلها أكثر أماناً، واختصار المدة المستغرقة في إتمام الأعمال وذلك وفق أعلى مستويات الأداء والموثوقية، وبهذا الارتباط يصل إجمالي الجهات الحكومية المستفيدة من النظام إلى 54 جهة حكومية.

ويسعى برنامج "يسّر" من خلال إتاحة نظام "مراسلات" إلى دعم الجهات الحكومية في المملكة، لتحقيق أعلى استفادة ممكنة من مواردها وطاقاتها البشرية، وإضفاء المزيد من المرونة على سير العمل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,218
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,052
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,748

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة