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التفاصيل الكاملة لأمر ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة

إقلاع ثاني رحلة من مطار جدة ضمن مبادرة عودة الوافدين لبلادهم‎

تتوقف بمطار الملك خالد بالرياض وتقلع بعدها للعاصمة الفلبينية

انطلقت مساء السبت، الرحلة الثانية المغادرة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى مطار الملك خالد بالرياض، وبعدها إلى الفلبين، ضمن مبادرة ‫وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم.

وتفصيلاً، غادر مطار الملك عبدالعزيز بجدة ثاني رحلة جوية لعودة الوافدين إلى بلدانهم، وتتوقف الرحلة بمطار الملك خالد بالرياض، وتقلع بعدها إلى العاصمة الفلبينية مانيلا.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للمواقف الإنسانية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والحرص الشديد على تلبية متطلبات المقيمين، واستجابة لرغبات بعضهم بالعودة إلى بلدانهم، خصوصًا في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها دول العالم كافة من جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنع تفشيه، ورغبة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إتاحة فرصة المغادرة للوافدين الذين انتهت علاقتهم التعاقدية مع منشآتهم.

مطار الملك عبدالعزيز بجدة مطار الملك خالد بالرياض وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إقلاع ثاني رحلة من مطار جدة ضمن مبادرة عودة الوافدين لبلادهم‎
سبق

انطلقت مساء السبت، الرحلة الثانية المغادرة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى مطار الملك خالد بالرياض، وبعدها إلى الفلبين، ضمن مبادرة ‫وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم.

وتفصيلاً، غادر مطار الملك عبدالعزيز بجدة ثاني رحلة جوية لعودة الوافدين إلى بلدانهم، وتتوقف الرحلة بمطار الملك خالد بالرياض، وتقلع بعدها إلى العاصمة الفلبينية مانيلا.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للمواقف الإنسانية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والحرص الشديد على تلبية متطلبات المقيمين، واستجابة لرغبات بعضهم بالعودة إلى بلدانهم، خصوصًا في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها دول العالم كافة من جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنع تفشيه، ورغبة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إتاحة فرصة المغادرة للوافدين الذين انتهت علاقتهم التعاقدية مع منشآتهم.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
12:17 AM

إقلاع ثاني رحلة من مطار جدة ضمن مبادرة عودة الوافدين لبلادهم‎

تتوقف بمطار الملك خالد بالرياض وتقلع بعدها للعاصمة الفلبينية

A A A
سعود الدعجاني - جدة
7
17,244

انطلقت مساء السبت، الرحلة الثانية المغادرة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى مطار الملك خالد بالرياض، وبعدها إلى الفلبين، ضمن مبادرة ‫وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم.

وتفصيلاً، غادر مطار الملك عبدالعزيز بجدة ثاني رحلة جوية لعودة الوافدين إلى بلدانهم، وتتوقف الرحلة بمطار الملك خالد بالرياض، وتقلع بعدها إلى العاصمة الفلبينية مانيلا.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للمواقف الإنسانية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والحرص الشديد على تلبية متطلبات المقيمين، واستجابة لرغبات بعضهم بالعودة إلى بلدانهم، خصوصًا في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها دول العالم كافة من جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنع تفشيه، ورغبة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إتاحة فرصة المغادرة للوافدين الذين انتهت علاقتهم التعاقدية مع منشآتهم.

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