"عبدالعزيز بن سلمان" يرأس وفد المملكة في اجتماع "أوابك" بالكويت

لمناقشة وإقرار مشروع ميزانية المنظمة "الأمانة العامة والهيئة القضائية"

استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح سالم الأحمد الجابر الصباح وزراء البترول والطاقة ورؤساء الوفود المشاركة في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" التاسع والتسعين، والمنعقد في دولة الكويت، حيث يرأس الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وفد المملكة العربية السعودية، المشارك في هذا الاجتماع.

وقد شارك وزير الدولة لشؤون الطاقة، صباح اليوم، في اجتماع المجلس الذي ترأسه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة، حيث تمت مناقشة وإقرار مشروع ميزانية المنظمة "الأمانة العامة والهيئة القضائية لعام 2018"، كما استعرض المجلس نشاطات الأمانة العامة لعام 2017، ومن ضمنها المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي عقدتها أو شاركت فيها، بما في ذلك الإعداد والتحضير لمؤتمر الطاقة العربي الحادي العاشر الذي سيعقد في العام القادم 2018، وكذلك ما قامت بإعداده من دراسات فنية واقتصادية، إضافة إلى متابعة شؤون البيئة والمفاوضات المتعلقة بتطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

كما كرم مجلس وزراء المنظمة الفائزين بجائزة أوابك العلمية لعام 2016 والتي كـان موضوعها "إعادة تكرير زيوت التزييت المستعملة وانعكاساتها الاقتصادية والبيئية".

ومن جانب آخر، حضر وزير الدولة لشؤون الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في اليوم الذي سبق الاجتماع، الاحتفالية التي أقامتها الأمانة العامة للمنظمة بمناسبة اليوبيل الذهبي للمنظمة، ومرور خمسين عامًا على إنشائها.