النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عبدالعزيز بن سلمان" يرأس وفد المملكة في اجتماع  "أوابك" بالكويت

لمناقشة وإقرار مشروع ميزانية المنظمة "الأمانة العامة والهيئة القضائية"

استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح سالم الأحمد الجابر الصباح وزراء البترول والطاقة ورؤساء الوفود المشاركة في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" التاسع والتسعين، والمنعقد في دولة الكويت، حيث يرأس الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وفد المملكة العربية السعودية، المشارك في هذا الاجتماع.
وقد شارك وزير الدولة لشؤون الطاقة، صباح اليوم، في اجتماع المجلس الذي ترأسه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة، حيث تمت مناقشة وإقرار مشروع ميزانية المنظمة "الأمانة العامة والهيئة القضائية لعام 2018"، كما استعرض المجلس نشاطات الأمانة العامة لعام 2017، ومن ضمنها المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي عقدتها أو شاركت فيها، بما في ذلك الإعداد والتحضير لمؤتمر الطاقة العربي الحادي العاشر الذي سيعقد في العام القادم 2018، وكذلك ما قامت بإعداده من دراسات فنية واقتصادية، إضافة إلى متابعة شؤون البيئة والمفاوضات المتعلقة بتطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
كما كرم مجلس وزراء المنظمة الفائزين بجائزة أوابك العلمية لعام 2016 والتي كـان موضوعها "إعادة تكرير زيوت التزييت المستعملة وانعكاساتها الاقتصادية والبيئية".
ومن جانب آخر، حضر وزير الدولة لشؤون الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في اليوم الذي سبق الاجتماع، الاحتفالية التي أقامتها الأمانة العامة للمنظمة بمناسبة اليوبيل الذهبي للمنظمة، ومرور خمسين عامًا على إنشائها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عبدالعزيز بن سلمان" يرأس وفد المملكة في اجتماع  "أوابك" بالكويت
سبق

استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح سالم الأحمد الجابر الصباح وزراء البترول والطاقة ورؤساء الوفود المشاركة في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" التاسع والتسعين، والمنعقد في دولة الكويت، حيث يرأس الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وفد المملكة العربية السعودية، المشارك في هذا الاجتماع.
وقد شارك وزير الدولة لشؤون الطاقة، صباح اليوم، في اجتماع المجلس الذي ترأسه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة، حيث تمت مناقشة وإقرار مشروع ميزانية المنظمة "الأمانة العامة والهيئة القضائية لعام 2018"، كما استعرض المجلس نشاطات الأمانة العامة لعام 2017، ومن ضمنها المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي عقدتها أو شاركت فيها، بما في ذلك الإعداد والتحضير لمؤتمر الطاقة العربي الحادي العاشر الذي سيعقد في العام القادم 2018، وكذلك ما قامت بإعداده من دراسات فنية واقتصادية، إضافة إلى متابعة شؤون البيئة والمفاوضات المتعلقة بتطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
كما كرم مجلس وزراء المنظمة الفائزين بجائزة أوابك العلمية لعام 2016 والتي كـان موضوعها "إعادة تكرير زيوت التزييت المستعملة وانعكاساتها الاقتصادية والبيئية".
ومن جانب آخر، حضر وزير الدولة لشؤون الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في اليوم الذي سبق الاجتماع، الاحتفالية التي أقامتها الأمانة العامة للمنظمة بمناسبة اليوبيل الذهبي للمنظمة، ومرور خمسين عامًا على إنشائها.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
02:27 PM

"عبدالعزيز بن سلمان" يرأس وفد المملكة في اجتماع  "أوابك" بالكويت

لمناقشة وإقرار مشروع ميزانية المنظمة "الأمانة العامة والهيئة القضائية"

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
6,346

استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح سالم الأحمد الجابر الصباح وزراء البترول والطاقة ورؤساء الوفود المشاركة في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" التاسع والتسعين، والمنعقد في دولة الكويت، حيث يرأس الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وفد المملكة العربية السعودية، المشارك في هذا الاجتماع.
وقد شارك وزير الدولة لشؤون الطاقة، صباح اليوم، في اجتماع المجلس الذي ترأسه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة، حيث تمت مناقشة وإقرار مشروع ميزانية المنظمة "الأمانة العامة والهيئة القضائية لعام 2018"، كما استعرض المجلس نشاطات الأمانة العامة لعام 2017، ومن ضمنها المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي عقدتها أو شاركت فيها، بما في ذلك الإعداد والتحضير لمؤتمر الطاقة العربي الحادي العاشر الذي سيعقد في العام القادم 2018، وكذلك ما قامت بإعداده من دراسات فنية واقتصادية، إضافة إلى متابعة شؤون البيئة والمفاوضات المتعلقة بتطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
كما كرم مجلس وزراء المنظمة الفائزين بجائزة أوابك العلمية لعام 2016 والتي كـان موضوعها "إعادة تكرير زيوت التزييت المستعملة وانعكاساتها الاقتصادية والبيئية".
ومن جانب آخر، حضر وزير الدولة لشؤون الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في اليوم الذي سبق الاجتماع، الاحتفالية التي أقامتها الأمانة العامة للمنظمة بمناسبة اليوبيل الذهبي للمنظمة، ومرور خمسين عامًا على إنشائها.

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,080
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,417
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,716
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,107

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز
أرباحهم 900 %..!!

أرباحهم 900 %..!!

ماجد الحربي
عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
ثلاجـات الموظفين..!!

ثلاجـات الموظفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة