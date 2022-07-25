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توجيه بربط "كهرباء حزم الجلاميد" بالشبكة العامة وإلغاء المستاجرة

أصدره أمير الشمالية لزيادة موثوقية التيار واستقرار النظام الكهربائي

بتوجيه من الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بدأت اليوم الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة في تنفيذ مشروع ربط شبكة كهرباء مركز حزم الجلاميد بالشبكة العامة وإلغاء التوليد المستأجر؛ لزيادة موثوقية التيار واستقرار النظام الكهربائي في المركز.وشمل توجيهه رفع مستوى ونوعية الخدمات المقدمة، وتنفيذ المشروعات التابعة للشركة السعودية للكهرباء بمنطقة الحدود الشمالية وفق الجدول الزمني المحدد لها، وضرورة تنفيذها بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

وأفاد مدير عام الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة المهندس محمد بن خليف المصلوخي بأن أمير المنطقة شدد على ضرورة توفير خدمات الكهرباء لجميع المراكز والقرى في ظل ما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام بالغ ودعم مالي كبير لإيصال خدمات الكهرباء لجميع المواطنين، مبيناً أن تكلفة مشروع ربط شبكة كهرباء مركز حزم الجلاميد بالشبكة العامة بلغت ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف ريال.

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توجيه بربط "كهرباء حزم الجلاميد" بالشبكة العامة وإلغاء المستاجرة
سبق

بتوجيه من الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بدأت اليوم الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة في تنفيذ مشروع ربط شبكة كهرباء مركز حزم الجلاميد بالشبكة العامة وإلغاء التوليد المستأجر؛ لزيادة موثوقية التيار واستقرار النظام الكهربائي في المركز.وشمل توجيهه رفع مستوى ونوعية الخدمات المقدمة، وتنفيذ المشروعات التابعة للشركة السعودية للكهرباء بمنطقة الحدود الشمالية وفق الجدول الزمني المحدد لها، وضرورة تنفيذها بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

وأفاد مدير عام الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة المهندس محمد بن خليف المصلوخي بأن أمير المنطقة شدد على ضرورة توفير خدمات الكهرباء لجميع المراكز والقرى في ظل ما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام بالغ ودعم مالي كبير لإيصال خدمات الكهرباء لجميع المواطنين، مبيناً أن تكلفة مشروع ربط شبكة كهرباء مركز حزم الجلاميد بالشبكة العامة بلغت ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف ريال.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
10:19 AM

توجيه بربط "كهرباء حزم الجلاميد" بالشبكة العامة وإلغاء المستاجرة

أصدره أمير الشمالية لزيادة موثوقية التيار واستقرار النظام الكهربائي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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بتوجيه من الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بدأت اليوم الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة في تنفيذ مشروع ربط شبكة كهرباء مركز حزم الجلاميد بالشبكة العامة وإلغاء التوليد المستأجر؛ لزيادة موثوقية التيار واستقرار النظام الكهربائي في المركز.وشمل توجيهه رفع مستوى ونوعية الخدمات المقدمة، وتنفيذ المشروعات التابعة للشركة السعودية للكهرباء بمنطقة الحدود الشمالية وفق الجدول الزمني المحدد لها، وضرورة تنفيذها بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

وأفاد مدير عام الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة المهندس محمد بن خليف المصلوخي بأن أمير المنطقة شدد على ضرورة توفير خدمات الكهرباء لجميع المراكز والقرى في ظل ما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام بالغ ودعم مالي كبير لإيصال خدمات الكهرباء لجميع المواطنين، مبيناً أن تكلفة مشروع ربط شبكة كهرباء مركز حزم الجلاميد بالشبكة العامة بلغت ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف ريال.

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