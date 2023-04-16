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المتحدث باسم "جونسون": بريطانيا لا يجب أن تسارع في تخفيف إجراءات "كورونا"

جدّد تعهُّد الحكومة بزيادة الفحوصات إلى 100 ألف خلال هذا الشهر

ذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)؛ أن بريطانيا لا ينبغي أن تهدم كل التقدم الذي أحرزته في مكافحة تفشي فيروس كورونا بالمسارعة في تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.

وردًّا على سؤال بشأن الموعد المتوقّع لتخفيف الإجراءات، أوضح المتحدث للصحفيين أن الحكومة تتّبع توجيهات العلماء ونصيحة الخبراء.

وجدّد تعهد الحكومة بزيادة الفحوصات إلى 100 ألف اختبار بحلول نهاية هذا الشهر.

وأشار إلى أن الفحص سيكون شديد الأهمية في إيجاد سبيل للخروج من هذه الجائحة.

فيروس كورونا الجديد

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المتحدث باسم "جونسون": بريطانيا لا يجب أن تسارع في تخفيف إجراءات "كورونا"
سبق

ذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)؛ أن بريطانيا لا ينبغي أن تهدم كل التقدم الذي أحرزته في مكافحة تفشي فيروس كورونا بالمسارعة في تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.

وردًّا على سؤال بشأن الموعد المتوقّع لتخفيف الإجراءات، أوضح المتحدث للصحفيين أن الحكومة تتّبع توجيهات العلماء ونصيحة الخبراء.

وجدّد تعهد الحكومة بزيادة الفحوصات إلى 100 ألف اختبار بحلول نهاية هذا الشهر.

وأشار إلى أن الفحص سيكون شديد الأهمية في إيجاد سبيل للخروج من هذه الجائحة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
05:04 PM

المتحدث باسم "جونسون": بريطانيا لا يجب أن تسارع في تخفيف إجراءات "كورونا"

جدّد تعهُّد الحكومة بزيادة الفحوصات إلى 100 ألف خلال هذا الشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)؛ أن بريطانيا لا ينبغي أن تهدم كل التقدم الذي أحرزته في مكافحة تفشي فيروس كورونا بالمسارعة في تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.

وردًّا على سؤال بشأن الموعد المتوقّع لتخفيف الإجراءات، أوضح المتحدث للصحفيين أن الحكومة تتّبع توجيهات العلماء ونصيحة الخبراء.

وجدّد تعهد الحكومة بزيادة الفحوصات إلى 100 ألف اختبار بحلول نهاية هذا الشهر.

وأشار إلى أن الفحص سيكون شديد الأهمية في إيجاد سبيل للخروج من هذه الجائحة.

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