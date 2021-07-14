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اكتشف معالم المملكة.. "رجال ألمع" حينما يزين جمال الطبيعة "صيف السعودية"

60 قصراً في القرية بُنِيت من الحجارة الطبيعية والطين والأخشاب

من الوجهات التي لا يمكن تفويت زيارتها عند زيارة منطقة عسير، إحدى وجهات "صيفنا على جوك" الذي دشنته الهيئة السعودية للسياحة، قرية "رجال ألمع" التي تُعد من مواقعها السياحية الثرية بتاريخها وآثارها، والآسرة بعمارتها وقلاعها الحجرية المصغّرة، التي تقع على بعد 45 كم من أبها.

وتُمثل "رجال ألمع" تاريخًا مزدهرًا يعود لأكثر من 350 عامًا، ولا تزال محتفظة بجماليتها الظاهرة في أبراجها والمطعّمة بالكوارتز الأبيض؛ وهو ما رشّحها لأن تكون إحدى المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، لذلك خصصت مدونة "رحّال" السياحية التابعة لمنصة السفر العالمية "Wego"، مساحة منفردة لهذه القرية، ووصفتها بأنها من أهم الوجهات التي لا يمكن تفويتها عند زيارة المملكة العربية السعودية؛ لكونها ما زالت محتفظة بفنونها المعمارية الفريدة المتمثلة في الحصون الشاهقة المبنية بطريقة فنية تجمع بين الجمال والإتقان واستغلال المساحات بشكل لافت.

هناك 60 قصراً في "رجال ألمع" بُنيت من الحجارة الطبيعية والطين والأخشاب، حيث تأسرك هذه القرية بطابعها القديم الذي يعبق منه سحر الماضي والتاريخ، ومن أهم القصور التي تحتضنها، قصر الدرعية ومعجب وجابر.

كما أنها تحوي في أحد مبانيها المكونة من ستة طوابق، متحفًا مفتوحًا للزوار، يضم العديد من القطع التراثية القديمة التي تحكي حياة سكان "رجال ألمع" في مختلف المراحل التاريخية، بالإضافة إلى إرث كبير من الصور والأعمال الفنية والتحف الأثرية الفريدة، ومركزا للزوار يعمل على تعريف ومساعدة السياح في اكتشاف المنطقة بشكل أفضل.

يفخر سكان "رجال ألمع" بتراثهم، وقد بذلوا جهودًا كبيرة لترميم قريتهم، وحصدوا في العام 2017 جائزة "مُدن" العربية لتراثها المعماري. وتتنوع أزياؤهم التراثية؛ ومنها ما هو مُرصع بالألوان المبهجة، ويزين بعض أهلها رؤوسهم بتيجان من الزهور والأعشاب المحلية.

يُذكر أن برنامج "صيفنا على جوك" انطلق في 11 وجهة سياحية، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويوفر أكثر من 500 تجربة وباقة ونشاط سياحي، يُقدمها أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص، ويمكن للزوار الحصول على تفاصيل الباقات والفعاليات عبر منصة وتطبيق "روح السعودية" (visitsaudi.com)، الذي سيتيح لهم اختيار الوجهة المستهدفة مع مقارنة الأسعار بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى إجراء حجوزاتهم مباشرة من خلال مزودي الخدمات، وإجراء المدفوعات. ولمعرفة المزيد عن برنامج "صيف السعودية 2021" يمكن القيام بزيارة منصات "روح السعودية" الاجتماعية، أو الاتصال بمركز العناية بالسياح (930).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اكتشف معالم المملكة.. "رجال ألمع" حينما يزين جمال الطبيعة "صيف السعودية"
سبق

من الوجهات التي لا يمكن تفويت زيارتها عند زيارة منطقة عسير، إحدى وجهات "صيفنا على جوك" الذي دشنته الهيئة السعودية للسياحة، قرية "رجال ألمع" التي تُعد من مواقعها السياحية الثرية بتاريخها وآثارها، والآسرة بعمارتها وقلاعها الحجرية المصغّرة، التي تقع على بعد 45 كم من أبها.

وتُمثل "رجال ألمع" تاريخًا مزدهرًا يعود لأكثر من 350 عامًا، ولا تزال محتفظة بجماليتها الظاهرة في أبراجها والمطعّمة بالكوارتز الأبيض؛ وهو ما رشّحها لأن تكون إحدى المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، لذلك خصصت مدونة "رحّال" السياحية التابعة لمنصة السفر العالمية "Wego"، مساحة منفردة لهذه القرية، ووصفتها بأنها من أهم الوجهات التي لا يمكن تفويتها عند زيارة المملكة العربية السعودية؛ لكونها ما زالت محتفظة بفنونها المعمارية الفريدة المتمثلة في الحصون الشاهقة المبنية بطريقة فنية تجمع بين الجمال والإتقان واستغلال المساحات بشكل لافت.

هناك 60 قصراً في "رجال ألمع" بُنيت من الحجارة الطبيعية والطين والأخشاب، حيث تأسرك هذه القرية بطابعها القديم الذي يعبق منه سحر الماضي والتاريخ، ومن أهم القصور التي تحتضنها، قصر الدرعية ومعجب وجابر.

كما أنها تحوي في أحد مبانيها المكونة من ستة طوابق، متحفًا مفتوحًا للزوار، يضم العديد من القطع التراثية القديمة التي تحكي حياة سكان "رجال ألمع" في مختلف المراحل التاريخية، بالإضافة إلى إرث كبير من الصور والأعمال الفنية والتحف الأثرية الفريدة، ومركزا للزوار يعمل على تعريف ومساعدة السياح في اكتشاف المنطقة بشكل أفضل.

يفخر سكان "رجال ألمع" بتراثهم، وقد بذلوا جهودًا كبيرة لترميم قريتهم، وحصدوا في العام 2017 جائزة "مُدن" العربية لتراثها المعماري. وتتنوع أزياؤهم التراثية؛ ومنها ما هو مُرصع بالألوان المبهجة، ويزين بعض أهلها رؤوسهم بتيجان من الزهور والأعشاب المحلية.

يُذكر أن برنامج "صيفنا على جوك" انطلق في 11 وجهة سياحية، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويوفر أكثر من 500 تجربة وباقة ونشاط سياحي، يُقدمها أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص، ويمكن للزوار الحصول على تفاصيل الباقات والفعاليات عبر منصة وتطبيق "روح السعودية" (visitsaudi.com)، الذي سيتيح لهم اختيار الوجهة المستهدفة مع مقارنة الأسعار بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى إجراء حجوزاتهم مباشرة من خلال مزودي الخدمات، وإجراء المدفوعات. ولمعرفة المزيد عن برنامج "صيف السعودية 2021" يمكن القيام بزيارة منصات "روح السعودية" الاجتماعية، أو الاتصال بمركز العناية بالسياح (930).

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
04:58 PM

اكتشف معالم المملكة.. "رجال ألمع" حينما يزين جمال الطبيعة "صيف السعودية"

60 قصراً في القرية بُنِيت من الحجارة الطبيعية والطين والأخشاب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رجال ألمع
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من الوجهات التي لا يمكن تفويت زيارتها عند زيارة منطقة عسير، إحدى وجهات "صيفنا على جوك" الذي دشنته الهيئة السعودية للسياحة، قرية "رجال ألمع" التي تُعد من مواقعها السياحية الثرية بتاريخها وآثارها، والآسرة بعمارتها وقلاعها الحجرية المصغّرة، التي تقع على بعد 45 كم من أبها.

وتُمثل "رجال ألمع" تاريخًا مزدهرًا يعود لأكثر من 350 عامًا، ولا تزال محتفظة بجماليتها الظاهرة في أبراجها والمطعّمة بالكوارتز الأبيض؛ وهو ما رشّحها لأن تكون إحدى المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، لذلك خصصت مدونة "رحّال" السياحية التابعة لمنصة السفر العالمية "Wego"، مساحة منفردة لهذه القرية، ووصفتها بأنها من أهم الوجهات التي لا يمكن تفويتها عند زيارة المملكة العربية السعودية؛ لكونها ما زالت محتفظة بفنونها المعمارية الفريدة المتمثلة في الحصون الشاهقة المبنية بطريقة فنية تجمع بين الجمال والإتقان واستغلال المساحات بشكل لافت.

هناك 60 قصراً في "رجال ألمع" بُنيت من الحجارة الطبيعية والطين والأخشاب، حيث تأسرك هذه القرية بطابعها القديم الذي يعبق منه سحر الماضي والتاريخ، ومن أهم القصور التي تحتضنها، قصر الدرعية ومعجب وجابر.

كما أنها تحوي في أحد مبانيها المكونة من ستة طوابق، متحفًا مفتوحًا للزوار، يضم العديد من القطع التراثية القديمة التي تحكي حياة سكان "رجال ألمع" في مختلف المراحل التاريخية، بالإضافة إلى إرث كبير من الصور والأعمال الفنية والتحف الأثرية الفريدة، ومركزا للزوار يعمل على تعريف ومساعدة السياح في اكتشاف المنطقة بشكل أفضل.

يفخر سكان "رجال ألمع" بتراثهم، وقد بذلوا جهودًا كبيرة لترميم قريتهم، وحصدوا في العام 2017 جائزة "مُدن" العربية لتراثها المعماري. وتتنوع أزياؤهم التراثية؛ ومنها ما هو مُرصع بالألوان المبهجة، ويزين بعض أهلها رؤوسهم بتيجان من الزهور والأعشاب المحلية.

يُذكر أن برنامج "صيفنا على جوك" انطلق في 11 وجهة سياحية، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويوفر أكثر من 500 تجربة وباقة ونشاط سياحي، يُقدمها أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص، ويمكن للزوار الحصول على تفاصيل الباقات والفعاليات عبر منصة وتطبيق "روح السعودية" (visitsaudi.com)، الذي سيتيح لهم اختيار الوجهة المستهدفة مع مقارنة الأسعار بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى إجراء حجوزاتهم مباشرة من خلال مزودي الخدمات، وإجراء المدفوعات. ولمعرفة المزيد عن برنامج "صيف السعودية 2021" يمكن القيام بزيارة منصات "روح السعودية" الاجتماعية، أو الاتصال بمركز العناية بالسياح (930).

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