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شاهد.. بجدارية وطنية ومرسم للأطفال كليات الأفلاج تحتفي باليوم الوطني

لتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن لدى النشء

احتفت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، للاحتفال باليوم الوطني 89 مساء اليوم الأحد، بمنتزه ترفيه المملكة بإطلاق حزمة برامج وطنية تستهدف خلالها الأهالي بالمحافظة صغارًا وكبارًا وعوائل.

وجاء ضمن الفعاليات التي خصصتها كليات الأفلاج، للاحتفاء باليوم الوطني لوحة جدارية "همة وطن" تجاوز طولها 30 مترًا، تتيح الفرصة أمام زوار المنتزه للتعبير عن الفخر والاعتزاز بجنودنا المرابطين على الحدود وبصمة ولاء وانتماء للوطن، كذلك تضمنت برامج الاحتفال أركانًا خاصة منها مرسم للأطفال، من أجل تعزز قيم الانتماء والولاء للوطن لدى النشء ورسم على الوجه، كذلك فعالية بسمة وطن وتوزيع أكثر من ٥٠٠ باقة ورد للتعبير عن الفرح بهذا اليوم، وسحب على ثلاثة أجهزة ذكية وتوزيع أكثر من ١٠٠ جائزة.

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شاهد.. بجدارية وطنية ومرسم للأطفال كليات الأفلاج تحتفي باليوم الوطني
سبق

احتفت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، للاحتفال باليوم الوطني 89 مساء اليوم الأحد، بمنتزه ترفيه المملكة بإطلاق حزمة برامج وطنية تستهدف خلالها الأهالي بالمحافظة صغارًا وكبارًا وعوائل.

وجاء ضمن الفعاليات التي خصصتها كليات الأفلاج، للاحتفاء باليوم الوطني لوحة جدارية "همة وطن" تجاوز طولها 30 مترًا، تتيح الفرصة أمام زوار المنتزه للتعبير عن الفخر والاعتزاز بجنودنا المرابطين على الحدود وبصمة ولاء وانتماء للوطن، كذلك تضمنت برامج الاحتفال أركانًا خاصة منها مرسم للأطفال، من أجل تعزز قيم الانتماء والولاء للوطن لدى النشء ورسم على الوجه، كذلك فعالية بسمة وطن وتوزيع أكثر من ٥٠٠ باقة ورد للتعبير عن الفرح بهذا اليوم، وسحب على ثلاثة أجهزة ذكية وتوزيع أكثر من ١٠٠ جائزة.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
09:46 PM

شاهد.. بجدارية وطنية ومرسم للأطفال كليات الأفلاج تحتفي باليوم الوطني

لتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن لدى النشء

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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احتفت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، للاحتفال باليوم الوطني 89 مساء اليوم الأحد، بمنتزه ترفيه المملكة بإطلاق حزمة برامج وطنية تستهدف خلالها الأهالي بالمحافظة صغارًا وكبارًا وعوائل.

وجاء ضمن الفعاليات التي خصصتها كليات الأفلاج، للاحتفاء باليوم الوطني لوحة جدارية "همة وطن" تجاوز طولها 30 مترًا، تتيح الفرصة أمام زوار المنتزه للتعبير عن الفخر والاعتزاز بجنودنا المرابطين على الحدود وبصمة ولاء وانتماء للوطن، كذلك تضمنت برامج الاحتفال أركانًا خاصة منها مرسم للأطفال، من أجل تعزز قيم الانتماء والولاء للوطن لدى النشء ورسم على الوجه، كذلك فعالية بسمة وطن وتوزيع أكثر من ٥٠٠ باقة ورد للتعبير عن الفرح بهذا اليوم، وسحب على ثلاثة أجهزة ذكية وتوزيع أكثر من ١٠٠ جائزة.

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