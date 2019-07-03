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"البيئة" تدعو 88 متقدماً ومتقدمة للمقابلات الشخصية ومطابقة البيانات

للمرحلة الثانية ولمدة ثلاثة أيام ابتداءً من 6 ذي القعدة بديوان الوزراة

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 88 متقدماً ومتقدمةً على وظائفها المعلن عنها يوم 19/ 6/ 1440هـ؛ وذلك لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم للمرحلة الثانية، ولمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الثلاثاء 6/ 11/ 1440هـ، وذلك بديوان الوزارة، حي الملك عبدالله، مخرج 12.

وأوضحت أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة على الرابط:

https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9).aspx،

وفي حالة الرغبة في الاستفسار الاتصال على 0112038888 تحويلة 1480 – 1152.

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"البيئة" تدعو 88 متقدماً ومتقدمة للمقابلات الشخصية ومطابقة البيانات
سبق

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 88 متقدماً ومتقدمةً على وظائفها المعلن عنها يوم 19/ 6/ 1440هـ؛ وذلك لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم للمرحلة الثانية، ولمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الثلاثاء 6/ 11/ 1440هـ، وذلك بديوان الوزارة، حي الملك عبدالله، مخرج 12.

وأوضحت أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة على الرابط:

https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9).aspx،

وفي حالة الرغبة في الاستفسار الاتصال على 0112038888 تحويلة 1480 – 1152.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
03:15 PM

"البيئة" تدعو 88 متقدماً ومتقدمة للمقابلات الشخصية ومطابقة البيانات

للمرحلة الثانية ولمدة ثلاثة أيام ابتداءً من 6 ذي القعدة بديوان الوزراة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 88 متقدماً ومتقدمةً على وظائفها المعلن عنها يوم 19/ 6/ 1440هـ؛ وذلك لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم للمرحلة الثانية، ولمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الثلاثاء 6/ 11/ 1440هـ، وذلك بديوان الوزارة، حي الملك عبدالله، مخرج 12.

وأوضحت أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة على الرابط:

https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9).aspx،

وفي حالة الرغبة في الاستفسار الاتصال على 0112038888 تحويلة 1480 – 1152.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,560
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,392
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,814
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
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