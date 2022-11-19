بعد حادثة سطو التركي والإغلاق .. "عمارة الحرمين" يعود لاستقبال زوّاره

فيما رفع "السديس" شكره لأمير مكة منوّهاً بعناية ولاة الأمر الفائقة للمعرض

فتح معرض عمارة الحرمين، أبوابه أمام الزوّار، بعد إغلاق دام نحو أسبوعين، إثر حادثة السطو التي قام بها وافد (تركي الجنسية) على المعرض في منطقة أم الجود؛ محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة.

في هذا الصدد، رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ باسمه واسم أئمة الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة، شكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، بمناسبة استئناف استقبال زوّار معرض عمارة الحرمين بعد أن تم إيقافه مؤقتاً.

وبيّن أن ولاة الأمر -حفظهم الله- يولون معرض عمارة الحرمين الشريفين عناية فائقة لما يحتويه المعرض من آثار قيّمة تعود إلى العهود الأولى من الإسلام , مؤكداً حرص سموهما وجهودهما المبذولة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وزوّاره.

وكان وافد (تركي الجنسية) قد تسلل إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة "أم الجود" قبل نحو أسبوعين محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة، في الوقت الذي ألقت فيه الجهات الأمنية القبض عليه بعد أن تم رصده عبر كاميرات المراقبة، وقبل أن يفرّ هارباً من الموقع.