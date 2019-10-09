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"الجارديان" تفضح قطر: فشلت في التحقيق بالوفيات المفاجئة لعمال المونديال

الصحيفة تؤكد: تُرجعها السلطات لأسباب طبيعية وتغلق ملفاتهم دون بحث

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن السلطات القطرية فشلت في التحقيق في الحالات المتعلقة بوفيات مفاجئة لمئات العمال المهاجرين الذين يموتون هناك كل عام.

وقالت الصحيفة: إن قطر تكتفي بالفحص الخارجي قبل إغلاق ملفات الضحايا، وأغلبهم عمال آسيويون. وتصنف غالبية حالات الوفاة في قطر التي تستعد لاستضافة مونديال 2022، على أنها ناجمة عن أزمات قلبية مفاجئة خلال نومهم؛ في وقت لا يتم فيه تشريح معظم حالات الوفاة، لترجعها السلطات لأسباب طبيعية وتغلق ملفاتهم دون بحث أو تدقيق.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبير في الطب الشرعي بقطر قوله، إنه في معظم هذه الحالات يتم الاكتفاء بفحص خارجي للضحايا.

ويأتي تقرير الصحيفة البريطانية، بعد مرور أسبوع على تحقيق آخر سلّط فيه الضوء على مئات الآلاف من العمال الذين يتعرضون لمستويات قاتلة من الإجهاد بسبب استمرار العمل لأكثر من 10 ساعات يوميًّا، وسط درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 45 درجة مئوية، وهي ظروف عمل قاسية قد تتسبب في ارتفاع ضغط الدم والضغط على القلب والأوعية الدموية.

قطر وفيات مونديال 2022

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الجارديان" تفضح قطر: فشلت في التحقيق بالوفيات المفاجئة لعمال المونديال
سبق

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن السلطات القطرية فشلت في التحقيق في الحالات المتعلقة بوفيات مفاجئة لمئات العمال المهاجرين الذين يموتون هناك كل عام.

وقالت الصحيفة: إن قطر تكتفي بالفحص الخارجي قبل إغلاق ملفات الضحايا، وأغلبهم عمال آسيويون. وتصنف غالبية حالات الوفاة في قطر التي تستعد لاستضافة مونديال 2022، على أنها ناجمة عن أزمات قلبية مفاجئة خلال نومهم؛ في وقت لا يتم فيه تشريح معظم حالات الوفاة، لترجعها السلطات لأسباب طبيعية وتغلق ملفاتهم دون بحث أو تدقيق.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبير في الطب الشرعي بقطر قوله، إنه في معظم هذه الحالات يتم الاكتفاء بفحص خارجي للضحايا.

ويأتي تقرير الصحيفة البريطانية، بعد مرور أسبوع على تحقيق آخر سلّط فيه الضوء على مئات الآلاف من العمال الذين يتعرضون لمستويات قاتلة من الإجهاد بسبب استمرار العمل لأكثر من 10 ساعات يوميًّا، وسط درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 45 درجة مئوية، وهي ظروف عمل قاسية قد تتسبب في ارتفاع ضغط الدم والضغط على القلب والأوعية الدموية.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
12:34 PM

"الجارديان" تفضح قطر: فشلت في التحقيق بالوفيات المفاجئة لعمال المونديال

الصحيفة تؤكد: تُرجعها السلطات لأسباب طبيعية وتغلق ملفاتهم دون بحث

A A A
حامد العلي - الرياض
2
2,528

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن السلطات القطرية فشلت في التحقيق في الحالات المتعلقة بوفيات مفاجئة لمئات العمال المهاجرين الذين يموتون هناك كل عام.

وقالت الصحيفة: إن قطر تكتفي بالفحص الخارجي قبل إغلاق ملفات الضحايا، وأغلبهم عمال آسيويون. وتصنف غالبية حالات الوفاة في قطر التي تستعد لاستضافة مونديال 2022، على أنها ناجمة عن أزمات قلبية مفاجئة خلال نومهم؛ في وقت لا يتم فيه تشريح معظم حالات الوفاة، لترجعها السلطات لأسباب طبيعية وتغلق ملفاتهم دون بحث أو تدقيق.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبير في الطب الشرعي بقطر قوله، إنه في معظم هذه الحالات يتم الاكتفاء بفحص خارجي للضحايا.

ويأتي تقرير الصحيفة البريطانية، بعد مرور أسبوع على تحقيق آخر سلّط فيه الضوء على مئات الآلاف من العمال الذين يتعرضون لمستويات قاتلة من الإجهاد بسبب استمرار العمل لأكثر من 10 ساعات يوميًّا، وسط درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 45 درجة مئوية، وهي ظروف عمل قاسية قد تتسبب في ارتفاع ضغط الدم والضغط على القلب والأوعية الدموية.

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