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"ترامب" يعلن مقتل "البغدادي": فجّر سترة ناسفة كان يرتديها

قال: حصلنا على هويته من خلال نتائج اختبارات أجريت له بعد الغارة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زعيم تنظيم "داعش" قُتل، وقال "ترامب": "أبوبكر البغدادي قُتل بعد أن فجّر سترة ناسفة كان يرتديها"، وأضاف: حصلنا على وثائق حساسة بعد مقتل البغدادي".
وتابع الرئيس الأمريكي القول: "حصلنا على هوية أبوبكر البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت له بعد الغارة على موقعه"، وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل تعقّب باقي الارهابيين من أعضاء تنظيم "داعش".

وقال "ترامب": الليلة الماضية كانت ليلة عظيمة للولايات المتحدة والعالم، وكشف "ترامب" عن موقع "البغدادي"، وقال: "المجمع الذي قُتِل فيه البغدادي" كان يحتوي على أنفاق"، وأضاف: "8 طائرات أمريكية قامت بعمل إنزال على منزل البغدادي"، وتابع: "حلّقنا على مستوى منخفض، وبسرعة عالية جداً، وقوبلنا بإطلاق نار من المنطقة".

وأشاد الرئيس الأمريكي بالدور الروسي في العملية، وقال: "روسيا كانت عظيمة، وحلقنا فوق مناطق خاضعة لروسيا في سوريا، لكنهم لم يعرفوا ماذا كنا نفعل بالضبط، وإن روسيا تعاملت معنا بشكل رائع، وفتحوا لنا مجالهم الجوي لشنّ الغارة"، وقال "ترامب": الأكراد قدموا لنا معلومات كانت قيّمة جداً".

ترامب داعش أبو بكر البغدادي مقتل أبو بكر البغدادي تنظيم داعش الإرهابي

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يعلن مقتل "البغدادي": فجّر سترة ناسفة كان يرتديها
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زعيم تنظيم "داعش" قُتل، وقال "ترامب": "أبوبكر البغدادي قُتل بعد أن فجّر سترة ناسفة كان يرتديها"، وأضاف: حصلنا على وثائق حساسة بعد مقتل البغدادي".
وتابع الرئيس الأمريكي القول: "حصلنا على هوية أبوبكر البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت له بعد الغارة على موقعه"، وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل تعقّب باقي الارهابيين من أعضاء تنظيم "داعش".

وقال "ترامب": الليلة الماضية كانت ليلة عظيمة للولايات المتحدة والعالم، وكشف "ترامب" عن موقع "البغدادي"، وقال: "المجمع الذي قُتِل فيه البغدادي" كان يحتوي على أنفاق"، وأضاف: "8 طائرات أمريكية قامت بعمل إنزال على منزل البغدادي"، وتابع: "حلّقنا على مستوى منخفض، وبسرعة عالية جداً، وقوبلنا بإطلاق نار من المنطقة".

وأشاد الرئيس الأمريكي بالدور الروسي في العملية، وقال: "روسيا كانت عظيمة، وحلقنا فوق مناطق خاضعة لروسيا في سوريا، لكنهم لم يعرفوا ماذا كنا نفعل بالضبط، وإن روسيا تعاملت معنا بشكل رائع، وفتحوا لنا مجالهم الجوي لشنّ الغارة"، وقال "ترامب": الأكراد قدموا لنا معلومات كانت قيّمة جداً".

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
04:34 PM
اخر تعديل
27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
08:54 PM

"ترامب" يعلن مقتل "البغدادي": فجّر سترة ناسفة كان يرتديها

قال: حصلنا على هويته من خلال نتائج اختبارات أجريت له بعد الغارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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29,585

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زعيم تنظيم "داعش" قُتل، وقال "ترامب": "أبوبكر البغدادي قُتل بعد أن فجّر سترة ناسفة كان يرتديها"، وأضاف: حصلنا على وثائق حساسة بعد مقتل البغدادي".
وتابع الرئيس الأمريكي القول: "حصلنا على هوية أبوبكر البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت له بعد الغارة على موقعه"، وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل تعقّب باقي الارهابيين من أعضاء تنظيم "داعش".

وقال "ترامب": الليلة الماضية كانت ليلة عظيمة للولايات المتحدة والعالم، وكشف "ترامب" عن موقع "البغدادي"، وقال: "المجمع الذي قُتِل فيه البغدادي" كان يحتوي على أنفاق"، وأضاف: "8 طائرات أمريكية قامت بعمل إنزال على منزل البغدادي"، وتابع: "حلّقنا على مستوى منخفض، وبسرعة عالية جداً، وقوبلنا بإطلاق نار من المنطقة".

وأشاد الرئيس الأمريكي بالدور الروسي في العملية، وقال: "روسيا كانت عظيمة، وحلقنا فوق مناطق خاضعة لروسيا في سوريا، لكنهم لم يعرفوا ماذا كنا نفعل بالضبط، وإن روسيا تعاملت معنا بشكل رائع، وفتحوا لنا مجالهم الجوي لشنّ الغارة"، وقال "ترامب": الأكراد قدموا لنا معلومات كانت قيّمة جداً".

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