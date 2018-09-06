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أمير عسير  يلتقي مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

استقبل أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، محمد البلوي، يرافقه مدير إدارة الفعاليات بالهيئة، بدر القاضي، وعدد من منسوبي الهيئة .

وفي بداية اللقاء، رحب أمير منطقة عسير، بالجميع, كما اطلع على مراحل التجهيزات والتحضيرات المعدة لإقامة ملتقى بيبان عسير الذي تحتضنه مدينة أبها، خلال الفترة من 27-29 سبتمبر الحالي، والذي يهدف إلى تطوير البنية الاستثمارية في المنطقة من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة .

وأوضح مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال اللقاء، أن الملتقى يسعى إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع في المنطقة ورواد الأعمال بضرورة تنمية أعمالهم وتطويرها؛ لتسهم في خلق مزيد من الوظائف للشباب، وتمكين رواد الأعمال من رفع الإنتاج المحلي، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م، كما أنه يسهم بشكل فعال في تعزيز التواصل، وإثراء الشباب بالأفكار الريادية المميزة، وسبل استثمارها، سواء لمن لديهم منشآت قائمة، أو الذين لديهم شغف بتأسيس منشآت جديدة بقطاع الأعمال .

وأشاد مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بدعم أمير منطقة عسير، للملتقى واهتمامه بأن يحقق أهدافه، ويثري الحركة التجارية بالمنطقة، من خلال دعم الأفكار الشبابية والريادية .

في ذات السياق عقد وكيل إمارة عسير، المهندس خالد بن عبدالله الربيعة ، اجتماعًا مع مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد البلوي، ومنسوبي الهيئة وعدد من المسؤولين بالإمارة والجهات ذات العلاقة؛ لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالملتقى الذي يضم ستة أبواب رئيسية هي (منشآت، الرحلة، الجهات الحكومية، الفرص الاستثمارية، التدريب والسوق) .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير عسير  يلتقي مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
سبق

استقبل أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، محمد البلوي، يرافقه مدير إدارة الفعاليات بالهيئة، بدر القاضي، وعدد من منسوبي الهيئة .

وفي بداية اللقاء، رحب أمير منطقة عسير، بالجميع, كما اطلع على مراحل التجهيزات والتحضيرات المعدة لإقامة ملتقى بيبان عسير الذي تحتضنه مدينة أبها، خلال الفترة من 27-29 سبتمبر الحالي، والذي يهدف إلى تطوير البنية الاستثمارية في المنطقة من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة .

وأوضح مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال اللقاء، أن الملتقى يسعى إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع في المنطقة ورواد الأعمال بضرورة تنمية أعمالهم وتطويرها؛ لتسهم في خلق مزيد من الوظائف للشباب، وتمكين رواد الأعمال من رفع الإنتاج المحلي، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م، كما أنه يسهم بشكل فعال في تعزيز التواصل، وإثراء الشباب بالأفكار الريادية المميزة، وسبل استثمارها، سواء لمن لديهم منشآت قائمة، أو الذين لديهم شغف بتأسيس منشآت جديدة بقطاع الأعمال .

وأشاد مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بدعم أمير منطقة عسير، للملتقى واهتمامه بأن يحقق أهدافه، ويثري الحركة التجارية بالمنطقة، من خلال دعم الأفكار الشبابية والريادية .

في ذات السياق عقد وكيل إمارة عسير، المهندس خالد بن عبدالله الربيعة ، اجتماعًا مع مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد البلوي، ومنسوبي الهيئة وعدد من المسؤولين بالإمارة والجهات ذات العلاقة؛ لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالملتقى الذي يضم ستة أبواب رئيسية هي (منشآت، الرحلة، الجهات الحكومية، الفرص الاستثمارية، التدريب والسوق) .

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
02:59 PM

أمير عسير  يلتقي مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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استقبل أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، محمد البلوي، يرافقه مدير إدارة الفعاليات بالهيئة، بدر القاضي، وعدد من منسوبي الهيئة .

وفي بداية اللقاء، رحب أمير منطقة عسير، بالجميع, كما اطلع على مراحل التجهيزات والتحضيرات المعدة لإقامة ملتقى بيبان عسير الذي تحتضنه مدينة أبها، خلال الفترة من 27-29 سبتمبر الحالي، والذي يهدف إلى تطوير البنية الاستثمارية في المنطقة من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة .

وأوضح مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال اللقاء، أن الملتقى يسعى إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع في المنطقة ورواد الأعمال بضرورة تنمية أعمالهم وتطويرها؛ لتسهم في خلق مزيد من الوظائف للشباب، وتمكين رواد الأعمال من رفع الإنتاج المحلي، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م، كما أنه يسهم بشكل فعال في تعزيز التواصل، وإثراء الشباب بالأفكار الريادية المميزة، وسبل استثمارها، سواء لمن لديهم منشآت قائمة، أو الذين لديهم شغف بتأسيس منشآت جديدة بقطاع الأعمال .

وأشاد مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بدعم أمير منطقة عسير، للملتقى واهتمامه بأن يحقق أهدافه، ويثري الحركة التجارية بالمنطقة، من خلال دعم الأفكار الشبابية والريادية .

في ذات السياق عقد وكيل إمارة عسير، المهندس خالد بن عبدالله الربيعة ، اجتماعًا مع مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد البلوي، ومنسوبي الهيئة وعدد من المسؤولين بالإمارة والجهات ذات العلاقة؛ لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالملتقى الذي يضم ستة أبواب رئيسية هي (منشآت، الرحلة، الجهات الحكومية، الفرص الاستثمارية، التدريب والسوق) .

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