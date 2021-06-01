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أمير تبوك يستقبل وزير التجارة والإعلام المكلف

ناقش مبادرات تحسين البيئة الاستثمارية

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي يزور المنطقة حاليًّا.

ونوه إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهم الله - من اهتمام وعناية بكل ما يمس المواطن من المشروعات التنموية التي تخدم قطاع التجارة، مشيدًا بجهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة في تنفيذ المشروعات التي تخدم المنطقة ومحافظاتها ومراكزها استثماريًّا وتنمويًّا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة ما يخص المنطقة من مبادرات لتحسين بيئتها الاستثمارية وتعزيز مقوماتها الاقتصادية واستغلال الثروات والمقومات الطبيعية والإنسانية بالمنطقة، وتنمية القطاع الخاص من خلال تحفيز المستثمرين ورواد الأعمال، خصوصًا في الأعمال الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا بخطة الوزارة الطموحة ومشروعاتها المهمة التي سيكون لها أكبر الأثر في تعزيز جاذبية المنطقة الاستثمارية وتطوير قطاع الأعمال وفق رؤية المملكة.

من جانبه أعرب الدكتور القصبي عن شكره على حفاوة الاستقبال، وما يلقاه فرع الوزارة بالمنطقة من دعم واهتمام؛ مما كان له الأثر الكبير في تذليل الصعوبات، وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة، منوهًا إلى ما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال نائبة وزير التجارة الدكتورة إيمان المطيري، ومساعد وزير التجارة بدر الهداب، ووكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، وعدد من المسؤولين في وزارة التجارة.

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أمير تبوك يستقبل وزير التجارة والإعلام المكلف
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي يزور المنطقة حاليًّا.

ونوه إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهم الله - من اهتمام وعناية بكل ما يمس المواطن من المشروعات التنموية التي تخدم قطاع التجارة، مشيدًا بجهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة في تنفيذ المشروعات التي تخدم المنطقة ومحافظاتها ومراكزها استثماريًّا وتنمويًّا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة ما يخص المنطقة من مبادرات لتحسين بيئتها الاستثمارية وتعزيز مقوماتها الاقتصادية واستغلال الثروات والمقومات الطبيعية والإنسانية بالمنطقة، وتنمية القطاع الخاص من خلال تحفيز المستثمرين ورواد الأعمال، خصوصًا في الأعمال الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا بخطة الوزارة الطموحة ومشروعاتها المهمة التي سيكون لها أكبر الأثر في تعزيز جاذبية المنطقة الاستثمارية وتطوير قطاع الأعمال وفق رؤية المملكة.

من جانبه أعرب الدكتور القصبي عن شكره على حفاوة الاستقبال، وما يلقاه فرع الوزارة بالمنطقة من دعم واهتمام؛ مما كان له الأثر الكبير في تذليل الصعوبات، وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة، منوهًا إلى ما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال نائبة وزير التجارة الدكتورة إيمان المطيري، ومساعد وزير التجارة بدر الهداب، ووكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، وعدد من المسؤولين في وزارة التجارة.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
04:52 PM

أمير تبوك يستقبل وزير التجارة والإعلام المكلف

ناقش مبادرات تحسين البيئة الاستثمارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي يزور المنطقة حاليًّا.

ونوه إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهم الله - من اهتمام وعناية بكل ما يمس المواطن من المشروعات التنموية التي تخدم قطاع التجارة، مشيدًا بجهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة في تنفيذ المشروعات التي تخدم المنطقة ومحافظاتها ومراكزها استثماريًّا وتنمويًّا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة ما يخص المنطقة من مبادرات لتحسين بيئتها الاستثمارية وتعزيز مقوماتها الاقتصادية واستغلال الثروات والمقومات الطبيعية والإنسانية بالمنطقة، وتنمية القطاع الخاص من خلال تحفيز المستثمرين ورواد الأعمال، خصوصًا في الأعمال الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا بخطة الوزارة الطموحة ومشروعاتها المهمة التي سيكون لها أكبر الأثر في تعزيز جاذبية المنطقة الاستثمارية وتطوير قطاع الأعمال وفق رؤية المملكة.

من جانبه أعرب الدكتور القصبي عن شكره على حفاوة الاستقبال، وما يلقاه فرع الوزارة بالمنطقة من دعم واهتمام؛ مما كان له الأثر الكبير في تذليل الصعوبات، وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة، منوهًا إلى ما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال نائبة وزير التجارة الدكتورة إيمان المطيري، ومساعد وزير التجارة بدر الهداب، ووكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، وعدد من المسؤولين في وزارة التجارة.

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