النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية القنفذة توجّه بمنع العمالة من حجز أماكن جلوس الأهالي بالواجهة البحرية

بعد شكاوى من استخدامهم أسلوباً جديداً لحجز أكبر عدد ممكن من المواقع لتأجيرها

أكّد المتحدث الرسمي باسم بلدية محافظة القنفذة صالح الزبيدي؛ أن توجيهاً صادراً من رئيس البلدية المهندس سعيد الغامدي؛ للمراقبين، بضرورة منع العمالة الأجنبية من حجز أماكن جلوس الأهالي بالواجهة البحرية بالمحافظة.

وأشار إلى أن التوجيه تضمن تشديد المتابعة والوقوف على الموقع وتطبيق الأنظمة في مثل هذه المخالفات، وفِي حال وجود أي ملاحظة الاتصال على الرقم 940.

جاء ذلك بعدما دعا كثير من المواطنين بمحافظة القنفذة بلدية المحافظة، إلى التفاعل مع شكواهم التي رصدتها صحيفة "سبق"، وتتمثل في قيام عدد من العمالة الوافدة بحجز أماكن جلوس الأهالي والسيطرة على الواجهة البحرية وحرمان الأهالي من الجلوس والاستمتاع بالبحر، عبر استخدام أسلوب جديد لحجز أكبر عدد ممكن من المواقع في المتنفس الأجمل لأهالي المحافظة.

وتقوم هذه العمالة بالتضييق على الأهالي بوضع الفرشات والسجاد لإيهام المواطنين بأن الأماكن محجوزة لآخرين؛ ليضطر بعض المواطنين إلى الاستئجار منهم، رغم أن الأماكن خُصصت من قِبل بلدية المحافظة للجلوس المجاني وليس للإيجار.

وكان عدد من العمالة الأجنبية قد قاموا بنشر أكبر عدد من الفرشات السجاد ووضعها على أطراف الألعاب المخصصة للأطفال وجميع مداخل الواجهة البحرية، ويعمدون بالاتفاق فيما بينهم لحجز معظم الأماكن على الواجهة البحرية في المحافظة ومنع الأهالي من الجلوس عليها بحجة أنها "محجوزة" لشخص آخر، على الرغم من وجود بعض هذه الأماكن بالقرب من السيدات الجالسات والعائلات بالموقع دون أيّ احترامٍ للخصوصية.

يُذكر أن الواجهة البحرية تعد أهم متنفس لأهالي محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها والمحافظات المجاورة، وتجد اهتماماً من الجهات المعنية.

بلدية القنفذة الواجهة البحرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بلدية القنفذة توجّه بمنع العمالة من حجز أماكن جلوس الأهالي بالواجهة البحرية
سبق

أكّد المتحدث الرسمي باسم بلدية محافظة القنفذة صالح الزبيدي؛ أن توجيهاً صادراً من رئيس البلدية المهندس سعيد الغامدي؛ للمراقبين، بضرورة منع العمالة الأجنبية من حجز أماكن جلوس الأهالي بالواجهة البحرية بالمحافظة.

وأشار إلى أن التوجيه تضمن تشديد المتابعة والوقوف على الموقع وتطبيق الأنظمة في مثل هذه المخالفات، وفِي حال وجود أي ملاحظة الاتصال على الرقم 940.

جاء ذلك بعدما دعا كثير من المواطنين بمحافظة القنفذة بلدية المحافظة، إلى التفاعل مع شكواهم التي رصدتها صحيفة "سبق"، وتتمثل في قيام عدد من العمالة الوافدة بحجز أماكن جلوس الأهالي والسيطرة على الواجهة البحرية وحرمان الأهالي من الجلوس والاستمتاع بالبحر، عبر استخدام أسلوب جديد لحجز أكبر عدد ممكن من المواقع في المتنفس الأجمل لأهالي المحافظة.

وتقوم هذه العمالة بالتضييق على الأهالي بوضع الفرشات والسجاد لإيهام المواطنين بأن الأماكن محجوزة لآخرين؛ ليضطر بعض المواطنين إلى الاستئجار منهم، رغم أن الأماكن خُصصت من قِبل بلدية المحافظة للجلوس المجاني وليس للإيجار.

وكان عدد من العمالة الأجنبية قد قاموا بنشر أكبر عدد من الفرشات السجاد ووضعها على أطراف الألعاب المخصصة للأطفال وجميع مداخل الواجهة البحرية، ويعمدون بالاتفاق فيما بينهم لحجز معظم الأماكن على الواجهة البحرية في المحافظة ومنع الأهالي من الجلوس عليها بحجة أنها "محجوزة" لشخص آخر، على الرغم من وجود بعض هذه الأماكن بالقرب من السيدات الجالسات والعائلات بالموقع دون أيّ احترامٍ للخصوصية.

يُذكر أن الواجهة البحرية تعد أهم متنفس لأهالي محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها والمحافظات المجاورة، وتجد اهتماماً من الجهات المعنية.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
01:27 PM

بلدية القنفذة توجّه بمنع العمالة من حجز أماكن جلوس الأهالي بالواجهة البحرية

بعد شكاوى من استخدامهم أسلوباً جديداً لحجز أكبر عدد ممكن من المواقع لتأجيرها

A A A
علي السحاري - القنفذة
7
4,246

أكّد المتحدث الرسمي باسم بلدية محافظة القنفذة صالح الزبيدي؛ أن توجيهاً صادراً من رئيس البلدية المهندس سعيد الغامدي؛ للمراقبين، بضرورة منع العمالة الأجنبية من حجز أماكن جلوس الأهالي بالواجهة البحرية بالمحافظة.

وأشار إلى أن التوجيه تضمن تشديد المتابعة والوقوف على الموقع وتطبيق الأنظمة في مثل هذه المخالفات، وفِي حال وجود أي ملاحظة الاتصال على الرقم 940.

جاء ذلك بعدما دعا كثير من المواطنين بمحافظة القنفذة بلدية المحافظة، إلى التفاعل مع شكواهم التي رصدتها صحيفة "سبق"، وتتمثل في قيام عدد من العمالة الوافدة بحجز أماكن جلوس الأهالي والسيطرة على الواجهة البحرية وحرمان الأهالي من الجلوس والاستمتاع بالبحر، عبر استخدام أسلوب جديد لحجز أكبر عدد ممكن من المواقع في المتنفس الأجمل لأهالي المحافظة.

وتقوم هذه العمالة بالتضييق على الأهالي بوضع الفرشات والسجاد لإيهام المواطنين بأن الأماكن محجوزة لآخرين؛ ليضطر بعض المواطنين إلى الاستئجار منهم، رغم أن الأماكن خُصصت من قِبل بلدية المحافظة للجلوس المجاني وليس للإيجار.

وكان عدد من العمالة الأجنبية قد قاموا بنشر أكبر عدد من الفرشات السجاد ووضعها على أطراف الألعاب المخصصة للأطفال وجميع مداخل الواجهة البحرية، ويعمدون بالاتفاق فيما بينهم لحجز معظم الأماكن على الواجهة البحرية في المحافظة ومنع الأهالي من الجلوس عليها بحجة أنها "محجوزة" لشخص آخر، على الرغم من وجود بعض هذه الأماكن بالقرب من السيدات الجالسات والعائلات بالموقع دون أيّ احترامٍ للخصوصية.

يُذكر أن الواجهة البحرية تعد أهم متنفس لأهالي محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها والمحافظات المجاورة، وتجد اهتماماً من الجهات المعنية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,930
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,536
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,908
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,420

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة