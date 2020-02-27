محرقة إدلب.."أردوغان" يقر بمقتل 3 جنود أتراك شمال سورية

ارتفاع خسائر أنقرة إلى 21 عسكريًا

أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الخميس)، بأن ثلاثة آخرين من القوات التركية قُتلوا في منطقة إدلب السورية، حيث يساند الجيش التركي مقاتلين من المعارضة في مواجهة قوات الحكومة السورية.

ونسبت "رويترز" إلى "أردوغان" قوله في كلمة: "لدينا ثلاثة قتلى، لكن من ناحية أخرى خسائر النظام كبيرة جدًا".

وبمقتل الثلاثة يصل عدد الخسائر البشرية في الصفوف التركية في إدلب إلى 21 جنديًا هذا الشهر.