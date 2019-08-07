"نجوم السلام" تستحوذ على أرض برج الغرفة التجارية بالقصيم

لبناء برج "بزنس تاور" مكوّن من 14 دوراً.. بقلب بريدة

استحوذت شركة نجوم السلام القابضة على أرض تابعة للغرفة التجارية الصناعية بالقصيم بمساحة ٨٩٨٧ متر مربع برخصة بناء برج "بزنس تاور" المكوّن من 14 دوراً.

وتقع هذه الأرض بقلب مدينة بريدة على طريق أبي بكر الصديق تقاطع طريق علي بن أبي طالب بجوار الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نجوم السلام د.جارالله العضيب أن هذه الصفقة تعدّ باكورة التعاون في مجال الاستثمار، كما ثمّن العلاقة الوطيدة التي تربط الجهتين، والتي تم تطويرها إلى شراكة استراتيجية في المشاريع التي تخدم كلا الطرفين.

كما هنّأ رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم أ. عبدالعزيز الحميد الغرفة وكل منتسبيها على إتمام الصفقة التي ستكفل التكامل والتناغم مع كافة القطاعات الحكومية والأهلية وقطاع المال والأعمال لتعزيز مسيرة التنمية في هذا الجزء الغالي من وطننا الكبير المملكة العربية السعودية، كما وأن لهذا الاستثمار أبعاده الإيجابية على مسار تطوير الكوادر البشرية داخل الغرفة بما يتواكب مع الأهداف المستقبلية.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة نجوم السلام "عبدالله العضيب" إلى أن "غرفة القصيم" تعد من أهم شركاء النجاح لشركة نجوم السلام خلال مسيرتها الحالية، وتمكنا وما زلنا نتطلع للإسهام في تقدّم ورفعة بلدنا الحبيب، ومواصلة بناء جسور الشراكة من أجل دعم تحقيق رؤية 2030 التطويرية والمساهمة في إنجاز مستهدفات التحول الوطني 2020

يُذكر أن شركة نجوم السلام القابضة أنشأت أكثر من 430 ‏مشروعاً عقارياً ضخماً شملت المجمعات التجارية والمخططات السكنية والصناعية والمشاريع الخدمية ، كما دشّنت ١٣ مشروعاً تجارياً خلال 2019م توزّعت بين الرياض والخبر وجدة والقصيم والزلفي، كما تم الانتهاء من 45 وحدة سكنية بمشروع فلل إثمار العزيزية لإيجاد حلول سكنية متكاملة للمواطنين بالمملكة لتحقيق رؤية المملكة 2030.