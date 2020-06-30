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لبنان.. مسلحون يطلقون النار في طرابلس احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية

الجيش ينتشر في أحياء وشوارع المدينة

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأربعاء، أن شباناً مسلحين أطلقوا الرصاص في الهواء في محلة التل بطرابلس، وطلبوا من أصحاب المحال التجارية والصيرفة الإقفال؛ احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء، وارتفاع سعر صرف الدولار، والارتفاع الجنوني في أسعار مختلف السلع الاستهلاكية.

وأضافت أن مسلحين آخرين أطلقوا الرصاص أيضاً في الهواء في محلتي التبانة والحارة البرانية لفقدان المحروقات، وانقطاع الكهرباء، والغلاء الفاحش، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

من ناحيته، أفاد موقع "لبنان 24" بأن الجيش اللبناني انتشر في المنطقة، وأن عناصر الجيش ما زالوا منتشرين في مختلف أحياء وشوارع المدينة، ويقومون بمهامهم على أكمل وجه؛ حفاظاً على أمن وأمان أبناء طرابلس وسكانها.

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لبنان.. مسلحون يطلقون النار في طرابلس احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية
سبق

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأربعاء، أن شباناً مسلحين أطلقوا الرصاص في الهواء في محلة التل بطرابلس، وطلبوا من أصحاب المحال التجارية والصيرفة الإقفال؛ احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء، وارتفاع سعر صرف الدولار، والارتفاع الجنوني في أسعار مختلف السلع الاستهلاكية.

وأضافت أن مسلحين آخرين أطلقوا الرصاص أيضاً في الهواء في محلتي التبانة والحارة البرانية لفقدان المحروقات، وانقطاع الكهرباء، والغلاء الفاحش، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

من ناحيته، أفاد موقع "لبنان 24" بأن الجيش اللبناني انتشر في المنطقة، وأن عناصر الجيش ما زالوا منتشرين في مختلف أحياء وشوارع المدينة، ويقومون بمهامهم على أكمل وجه؛ حفاظاً على أمن وأمان أبناء طرابلس وسكانها.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
03:05 PM

لبنان.. مسلحون يطلقون النار في طرابلس احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية

الجيش ينتشر في أحياء وشوارع المدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأربعاء، أن شباناً مسلحين أطلقوا الرصاص في الهواء في محلة التل بطرابلس، وطلبوا من أصحاب المحال التجارية والصيرفة الإقفال؛ احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء، وارتفاع سعر صرف الدولار، والارتفاع الجنوني في أسعار مختلف السلع الاستهلاكية.

وأضافت أن مسلحين آخرين أطلقوا الرصاص أيضاً في الهواء في محلتي التبانة والحارة البرانية لفقدان المحروقات، وانقطاع الكهرباء، والغلاء الفاحش، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

من ناحيته، أفاد موقع "لبنان 24" بأن الجيش اللبناني انتشر في المنطقة، وأن عناصر الجيش ما زالوا منتشرين في مختلف أحياء وشوارع المدينة، ويقومون بمهامهم على أكمل وجه؛ حفاظاً على أمن وأمان أبناء طرابلس وسكانها.

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