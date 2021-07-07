النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المياه الوطنية": إصدار 500 ألف فاتورة بانسيابية وفق الدورة الفوترية الجديدة

خلال 3 أيام من إشعارهم بقراءات عدّاداتهم لمعالجة أيّ ارتفاعات نتيجة الاستخدام

أصدرت شركة المياه الوطنية، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، أكثر من 500 ألف فاتورة عن شهر يونيو بانسيابية لعملائها، خلال ثلاثة أيام من إشعارهم بقراءات عدّاداتهم ضمن الدورة الفوترية الجديدة التي أعلنتها الشهر الماضي.

وكانت الشركة قد بدأت مطلع شهر يوليو الجاري بإشعار عملائها، بقراءات عدّاداتهم، عبر رسائل نصية، وأرسلت نحو 600 ألف إشعار بالقراءة، على أن يكون إصدار الفواتير خلال ثلاثة أيام من القراءة، وذلك من أجل تحسين تجربة العميل، دون تغيير على موعد استحقاق سداد الفواتير في يوم 28 من كل شهر ميلادي.

وأوضحت أن الفواتير الصادرة في 28 /6 / 2021، هي استحقاقات استهلاك شهر مايو (5)، وأن الفواتير الصادرة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري والمستمرة لبعض العملاء حتى نهاية الشهر، بحسب دورة القراءة لكل عميل، تمثل استهلاك العملاء في شهر يونيو (6).

وحول إصدار فاتورتين للعملاء خلال مدة قصيرة، قالت الشركة: "إن هذا الأمر سيحصل مرة واحدة فقط"، مبينةً أن العميل بعد صدور فاتورته الثانية لن يكون مطالباً بالسداد قبل يوم 28 من الشهر، مشيرةً إلى أن الفاتورة ستكون متاحة للسداد من تاريخ وصولها للعميل الذي يستطيع سدادها قبل يوم 28 إن أراد.

وبيّنت الشركة أن بإمكان العميل الاستفادة من قنوات الخدمة المختلفة لديها مثل تطبيقها على الهواتف الذكية والفرع الإلكتروني، لمتابعة تفاصيل قراءة العدّاد التي تشمل تاريخ بداية ونهاية القراءة وكمية الاستهلاك وفترته، إضافة إلى تفاصيل الفاتورة الأخرى.

وتهدف الشركة من خلال هذا التغيير إلى إشعار العميل باستهلاكه في أسرع وقت لمساعدته على التحكم فيه ومعالجة أي ارتفاعات قد يسبّبها تغير في استخدام المياه أو تسربات في العقار.

وأشارت الشركة إلى أن رسائل الإشعارات تُعد إحدى مزايا خدمات منظومة العدادات الذكية، مؤكدةً أن دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الصادر من منظم المياه يلزم مقدم الخدمة بتسجيل الاستهلاك وفقًا لدورة قراءة العدّاد، على أن يكون بدء استحقاق سداد الفواتير في اليوم الـ 28 من كل شهر ميلادي بعد تاريخ إصدار الفاتورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المياه الوطنية": إصدار 500 ألف فاتورة بانسيابية وفق الدورة الفوترية الجديدة
سبق

أصدرت شركة المياه الوطنية، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، أكثر من 500 ألف فاتورة عن شهر يونيو بانسيابية لعملائها، خلال ثلاثة أيام من إشعارهم بقراءات عدّاداتهم ضمن الدورة الفوترية الجديدة التي أعلنتها الشهر الماضي.

وكانت الشركة قد بدأت مطلع شهر يوليو الجاري بإشعار عملائها، بقراءات عدّاداتهم، عبر رسائل نصية، وأرسلت نحو 600 ألف إشعار بالقراءة، على أن يكون إصدار الفواتير خلال ثلاثة أيام من القراءة، وذلك من أجل تحسين تجربة العميل، دون تغيير على موعد استحقاق سداد الفواتير في يوم 28 من كل شهر ميلادي.

وأوضحت أن الفواتير الصادرة في 28 /6 / 2021، هي استحقاقات استهلاك شهر مايو (5)، وأن الفواتير الصادرة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري والمستمرة لبعض العملاء حتى نهاية الشهر، بحسب دورة القراءة لكل عميل، تمثل استهلاك العملاء في شهر يونيو (6).

وحول إصدار فاتورتين للعملاء خلال مدة قصيرة، قالت الشركة: "إن هذا الأمر سيحصل مرة واحدة فقط"، مبينةً أن العميل بعد صدور فاتورته الثانية لن يكون مطالباً بالسداد قبل يوم 28 من الشهر، مشيرةً إلى أن الفاتورة ستكون متاحة للسداد من تاريخ وصولها للعميل الذي يستطيع سدادها قبل يوم 28 إن أراد.

وبيّنت الشركة أن بإمكان العميل الاستفادة من قنوات الخدمة المختلفة لديها مثل تطبيقها على الهواتف الذكية والفرع الإلكتروني، لمتابعة تفاصيل قراءة العدّاد التي تشمل تاريخ بداية ونهاية القراءة وكمية الاستهلاك وفترته، إضافة إلى تفاصيل الفاتورة الأخرى.

وتهدف الشركة من خلال هذا التغيير إلى إشعار العميل باستهلاكه في أسرع وقت لمساعدته على التحكم فيه ومعالجة أي ارتفاعات قد يسبّبها تغير في استخدام المياه أو تسربات في العقار.

وأشارت الشركة إلى أن رسائل الإشعارات تُعد إحدى مزايا خدمات منظومة العدادات الذكية، مؤكدةً أن دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الصادر من منظم المياه يلزم مقدم الخدمة بتسجيل الاستهلاك وفقًا لدورة قراءة العدّاد، على أن يكون بدء استحقاق سداد الفواتير في اليوم الـ 28 من كل شهر ميلادي بعد تاريخ إصدار الفاتورة.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
11:38 AM

"المياه الوطنية": إصدار 500 ألف فاتورة بانسيابية وفق الدورة الفوترية الجديدة

خلال 3 أيام من إشعارهم بقراءات عدّاداتهم لمعالجة أيّ ارتفاعات نتيجة الاستخدام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,253

أصدرت شركة المياه الوطنية، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، أكثر من 500 ألف فاتورة عن شهر يونيو بانسيابية لعملائها، خلال ثلاثة أيام من إشعارهم بقراءات عدّاداتهم ضمن الدورة الفوترية الجديدة التي أعلنتها الشهر الماضي.

وكانت الشركة قد بدأت مطلع شهر يوليو الجاري بإشعار عملائها، بقراءات عدّاداتهم، عبر رسائل نصية، وأرسلت نحو 600 ألف إشعار بالقراءة، على أن يكون إصدار الفواتير خلال ثلاثة أيام من القراءة، وذلك من أجل تحسين تجربة العميل، دون تغيير على موعد استحقاق سداد الفواتير في يوم 28 من كل شهر ميلادي.

وأوضحت أن الفواتير الصادرة في 28 /6 / 2021، هي استحقاقات استهلاك شهر مايو (5)، وأن الفواتير الصادرة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري والمستمرة لبعض العملاء حتى نهاية الشهر، بحسب دورة القراءة لكل عميل، تمثل استهلاك العملاء في شهر يونيو (6).

وحول إصدار فاتورتين للعملاء خلال مدة قصيرة، قالت الشركة: "إن هذا الأمر سيحصل مرة واحدة فقط"، مبينةً أن العميل بعد صدور فاتورته الثانية لن يكون مطالباً بالسداد قبل يوم 28 من الشهر، مشيرةً إلى أن الفاتورة ستكون متاحة للسداد من تاريخ وصولها للعميل الذي يستطيع سدادها قبل يوم 28 إن أراد.

وبيّنت الشركة أن بإمكان العميل الاستفادة من قنوات الخدمة المختلفة لديها مثل تطبيقها على الهواتف الذكية والفرع الإلكتروني، لمتابعة تفاصيل قراءة العدّاد التي تشمل تاريخ بداية ونهاية القراءة وكمية الاستهلاك وفترته، إضافة إلى تفاصيل الفاتورة الأخرى.

وتهدف الشركة من خلال هذا التغيير إلى إشعار العميل باستهلاكه في أسرع وقت لمساعدته على التحكم فيه ومعالجة أي ارتفاعات قد يسبّبها تغير في استخدام المياه أو تسربات في العقار.

وأشارت الشركة إلى أن رسائل الإشعارات تُعد إحدى مزايا خدمات منظومة العدادات الذكية، مؤكدةً أن دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الصادر من منظم المياه يلزم مقدم الخدمة بتسجيل الاستهلاك وفقًا لدورة قراءة العدّاد، على أن يكون بدء استحقاق سداد الفواتير في اليوم الـ 28 من كل شهر ميلادي بعد تاريخ إصدار الفاتورة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,572
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,979
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,342
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة