أمانة الطائف: حرق مردم النسيم بسبب تعمد مجهولين إحراق إطارات سيارات قديمة

أكدت عدم وقوع أي أعمال تخريبية

قالت أمانة الطائف خلال بيان لها، إنه إشارة الى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمشار فيها إلى حرق في مردم الطائف بالنسيم عليه، "نود الإشارة إلى أن مردم الطائف لم يتم به أي أعمال تخريبية وأنه يتم متابعته بصف دورية من قبل فرق ميدانية تتابع ذلك".



وبينت الأمانة أنه تود الإحاطة إلى أن الحريق المصور في المقطع قام به مجهولون، حيث عمدوا إلى حرق إطارات سيارات قديمة في أحد الأراضي البيضاء، وتفاعلت مع الحدث بتمهيد الطريق الموصل لموقع الحادثة لتتمكن فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق.