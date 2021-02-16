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"غازكو": تأسيس شركة مختصة في خدمات منتجات غاز البترول المسال

تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% مقرها مدينة الرياض

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، موافقة مجلس إدارتها على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% مقرها مدينة الرياض.

وذكرت أن الشركة ستكون متخصصة في تقديم خدمات تأسيس شبكات وخزانات وتطوير منتجات وحلول غاز البترول المسال والاستشارات الفنية والهندسية المتعلقة بها، وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الشركة أن هذا التوجه يأتي متماشياً مع إستراتيجيتها في رفع مستوى الخدمات والحلول المقدمة لعملاء غاز البترول المسال في جميع أنحاء المملكة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"غازكو": تأسيس شركة مختصة في خدمات منتجات غاز البترول المسال
سبق

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، موافقة مجلس إدارتها على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% مقرها مدينة الرياض.

وذكرت أن الشركة ستكون متخصصة في تقديم خدمات تأسيس شبكات وخزانات وتطوير منتجات وحلول غاز البترول المسال والاستشارات الفنية والهندسية المتعلقة بها، وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الشركة أن هذا التوجه يأتي متماشياً مع إستراتيجيتها في رفع مستوى الخدمات والحلول المقدمة لعملاء غاز البترول المسال في جميع أنحاء المملكة.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
01:03 PM

"غازكو": تأسيس شركة مختصة في خدمات منتجات غاز البترول المسال

تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% مقرها مدينة الرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، موافقة مجلس إدارتها على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% مقرها مدينة الرياض.

وذكرت أن الشركة ستكون متخصصة في تقديم خدمات تأسيس شبكات وخزانات وتطوير منتجات وحلول غاز البترول المسال والاستشارات الفنية والهندسية المتعلقة بها، وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الشركة أن هذا التوجه يأتي متماشياً مع إستراتيجيتها في رفع مستوى الخدمات والحلول المقدمة لعملاء غاز البترول المسال في جميع أنحاء المملكة.

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